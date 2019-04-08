В бундестаге призвали распустить НАТО из-за угрозы миру

Деятельность НАТО угрожает мировой безопасности, из-за чего альянс следует распустить. Так считает депутат бундестага Александр Ной, статья которого опубликована порталом Die Freiheitsliebe.

Военная мощь альянса используется для защиты его "имперских интересов", при этом систематически нарушаются нормы международного права и возникают военные конфликты. По мнению Ноя, семидесятилетие НАТО - не повод для праздника, а возможность одуматься, пока не поздно.

В последние десятилетия альянс "показал свое истинное лицо", подчеркнул депутат, напомнив о бомбардировках Югославии и войне в Афганистане. Сейчас НАТО боится потерять "господствующее идеологическое и экономическое положение", а потому активно наращивает военный потенциал и ввязывается в новые противостояния.

В заключение Ной высказался в пользу выхода Германии из НАТО и создания нацеленной на разоружение коллективной системы безопасности, в которую должна войти РФ, говорит Регнум.