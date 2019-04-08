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08.04.2019
Российская газета

Новый зенитный комплекс "Тор-М2" прошел проверку боем

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Источник изображения: V.Kuzmin/vitalykuzmin.net

Новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" полностью подтвердил свои тактико-технические характеристики в реальном бою. ЗРК также получил на вооружение новую управляемую ракету 9М338, которая превосходит предыдущие аналоги.

"Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду", - заявил РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов.

О месте и времени проведения боевых испытаний зенитного ракетного комплекса не сообщается.

Кроме того, "Тор-М2" получил на вооружение новую зенитную управляемую ракету 9М338, что повлекло модернизацию других систем и узлов зенитного комплекса. В частности, серьезно была модернизирована станция обнаружения целей и вычислительные средства комплекса, увеличилось быстродействие бортовых компьютеров и произошло совершенствование программных алгоритмов.

Изменения также были внесены и в антенно-пусковую установку. Теперь она насчитывает 16 зенитных управляемых ракет вместо восьми.

"Тор" классифицируется как зенитный ракетный комплекс - достоинства отдельных его элементов могут быть реализованы только в совокупности с достоинствами других элементов ЗРК. И именно в совокупности тактико-технические характеристики зенитного комплекса "Тор" являются непревзойденными", - отметил Фанил Зиятдинов.

Кстати

Подразделения Южного военного округа одними из первых в стране получили на вооружение новые комплексы "Тор-М2". ЗРК обеспечивает сопровождение и одновременный обстрел четырех целей. Управляемые ракеты 9М338 разрабатывались специально для поражения малоразмерных, интенсивно маневрирующих целей - противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. Это дает российскому комплексу существенное преимущество над ближайшими зарубежными аналогами. "Тор-М2" отличается от предыдущих версий возможностью вести огонь на ходу.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
ИЭМЗ Купол
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Тор ЗРК
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