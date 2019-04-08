Ракетный комплекс "Тор-М2" испытали в бою

Испытания в реальных боевых условиях зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" успешно подтвердили характеристики вооружения. Об этом сообщил генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол", входящего в концерн "Алмаз-Антей", Фанил Зиятдинов.

Ранее всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов, в полной мере подтвердил характеристики в ходе испытаний и учебных стрельб. Теперь его опробовали в реальном бою.

"Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду", - сказал Зиятдинов РИА Новости, не называя место боя.

Потенциальные заказчики и зарубежные специалисты, видевшие комплекс в работе, знают о его высокой эффективности. По совокупности боевых характеристик комплексы "Тор" не имеют себе равных, добавил он.