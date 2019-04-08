Войти
08.04.2019
Военно-промышленный курьер

Ракетный комплекс "Тор-М2" испытали в бою

499
0
+4
Источник изображения: vpk-news.ru

Испытания в реальных боевых условиях зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" успешно подтвердили характеристики вооружения. Об этом сообщил генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол", входящего в концерн "Алмаз-Антей", Фанил Зиятдинов.

Ранее всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов, в полной мере подтвердил характеристики в ходе испытаний и учебных стрельб. Теперь его опробовали в реальном бою.

"Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду", - сказал Зиятдинов РИА Новости, не называя место боя.

Потенциальные заказчики и зарубежные специалисты, видевшие комплекс в работе, знают о его высокой эффективности. По совокупности боевых характеристик комплексы "Тор" не имеют себе равных, добавил он.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
08.04.2019
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" испытали в реальном бою
27.12.2017
Эволюция "Буков" и "Торов": чем уникален "войсковой зонтик" ПВО России
03.06.2015
Российский завод начал разработку ЗРК для полярных условий
29.08.2011
МАКС из авиашоу превратился в серьезный бизнес-проект
03.03.2008
Частокол противовоздушной обороны. Повышенный спрос в России и за рубежом на системы ПВО стимулирует развитие производственных мощностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"