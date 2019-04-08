Возрождение ракетной угрозы

Еще раз о Договоре о РСМД и последствиях его ликвидации

Заключенный в 1987 году и выполненный в 1988–1991 годах Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) явился первым в мире соглашением ядерных держав, направленным на сокращение их ядерных вооружений. За ним в июле 1991 года последовал Договор о сокращении и ограничении стратегических вооружений СССР и США (СНВ-1), в сентябре 1991 года – первая "ядерная инициатива" президента США и ответные действия президента СССР в октябре, а в январе 1992 года – вторая ядерная инициатива президента США с соответствующим откликом президента РФ. Далее стороны выполняли Договор о сокращении стратегического наступательного потенциала (СНП) 2002 года и Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) 2010 года.

По условиям Договора о РСМД США уничтожили 846 ракет, а СССР – 1846. Американские ракеты были способны нести 846 ядерных боевых зарядов (ЯБЗ), советские – 3154. В результате обоюдных президентских инициатив 1990-х годов в 2009–2010 годах у США осталось менее 10%, а у РФ порядка 25% от уровня ранее имевшихся нестратегических ЯБЗ.

В 1991 году США имели подлежавших зачету по СНВ-1 2222 развернутых носителя (тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет морского базирования БРПЛ) с числившимся за ними 10 371 ЯБЗ, а СССР обладал 2500 носителями с 10 271 ЯБЗ. Ко времени выполнения этого договора в конце 2001 года количество развернутых носителей и число засчитываемых за ними ЯБЗ уменьшилось в США на 44 и 43%, в РФ – на 55 и 46% соответственно. Договор СНП 2002 года о выходе к концу 2012 года на уровень не более 2200 оперативно развернутых стратегических ЯБЗ у каждой стороны был выполнен досрочно. Основным содержанием Договора СНВ-3 2010 года стало ограничение числа засчитываемых развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков, шахтных пусковых установок (ШПУ) МБР и ПУ БРПЛ до уровня не более 800 единиц. К этому рубежу стороны пришли в феврале 2018 года.

АНТИЯДЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Напомню обстановку конца 80-х годов. В 1987 году, когда был подписан ДРСМД, началась работа по подготовке Договора СНВ-1. В 1986–1990 годы в военных кругах США шло переосмысление роли ядерного оружия тактической дальности для СВ и ВМС и приходило понимание необходимости отказа от большей части нестратегических ядерных вооружений. Первой ласточкой нового мышления в эти годы стало снятие с вооружения нескольких видов нестратегических ядерных вооружений в СВ (зенитных управляемых ракет (ЗУР) и фугасов) и в ВМС (противолодочных и зенитных управляемых ракет), назревал отказ от атомной артиллерии и от ядерных тактических ракет СВ.

В решении задачи по сокращению ядерных вооружений существенную роль играли односторонние инициативы глав двух государств 1991–1992 годов, касавшиеся как нестратегических, так и стратегических ядерных сил и направленные на уничтожение целых классов ядерных вооружений, на избавление от устаревшего ядерного оружия, на ограничение масштабов производства новейших вооружений и на отказ от некоторых перспективных ядерных вооружений.

В области нестратегических ядерных вооружений американцы пошли на то, чтобы сделать свои наземные силы (сухопутные войска и морскую пехоту (МП)) полностью безъядерными, сократить ядерный боезапас тактической авиации ВВС до минимума, оставить в силах общего назначения флота только ядерные КРМБ (на централизованном складском хранении с предназначением для многоцелевых атомных подлодок). Так, СВ США лишились ядерных артснарядов и ЯБЗ для тактических ракет, МП – ядерных артснарядов и авиабомб, ВМС – ядерных обычных и глубинных авиабомб (ядерные средства ПЛО и ПВО флота изъяли еще раньше). Ответные инициативы СССР/РФ предусматривали превращение СВ в безъядерный вид ВС (с ликвидацией ядерных артснарядов и мин, ЯБЗ тактических ракет), снятие с надводных кораблей и многоцелевых атомных подлодок ядерного оружия, ликвидацию части ядерных вооружений ВВС, ВМФ и ПВО.

Избавление от устаревших и излишних по Договору СНВ-1 носителей, средств доставки и средств поражения шло следующим образом. Американцы сняли с боевого дежурства 450 МБР "Минитмен-2" и шесть ПЛАРБ с БРПЛ "Посейдон" для последующего снятия с вооружения и утилизации этих ПЛАРБ, МБР, БРПЛ и ЯБЗ. Зеркальные ответные меры СССР касались 503 МБР и шести ПЛАРБ.

Ограничение масштабов производства ядерных вооружений в США затронуло МБР МХ, бомбардировщики В-2, КРВБ АСМ и ЯБЗ W88. Производство МХ было прекращено после поставки 114 ракет (от мобильного варианта отказались), выпуск В-2 был остановлен после постройки 20 серийных машин, заказ на КРВБ АСМ был уменьшен до 640 (в конечном итоге до 460 ракет), в несколько раз был сокращен план поставки ЯБЗ W88 (собрано менее 400). В 1991 году не последовало финансирования строительства очередной ПЛАРБ типа "Огайо", это означало, что вместо 24 планировавшихся будет построено только 18 подлодок. В РФ на это откликнулись обещанием прекратить производство тяжелых бомбардировщиков, КРВБ и КРМБ большой дальности существующих типов, прекращением наращивания МБР на железнодорожных ПУ и содержанием ракетных поездов с такими МБР в местах их постоянного базирования.

Отказ от перспективных разработок затрагивал МБР, авиационные и морские ракеты. В США прекратили работы по мобильной малогабаритной однозарядной МБР "Миджитмен" и авиационной управляемой ракете SRAM-2. Ответные инициативы РФ носили зеркальный характер: отказ от создания аналогичной МБР "Курьер" и от ядерной УР малой дальности для тяжелых бомбардировщиков.

Очевидно, что двусторонние договоры между СССР/РФ и США и обоюдные односторонние президентские инициативы в области сокращения ядерных вооружений, начало которым было дано Договором о РСМД, способствовали некоторому снижению вероятности ядерной войны с применением как нестратегических, так и стратегических ядерных вооружений. Синергизм Договоров о ДРСМД и СНВ-1 вкупе с президентскими инициативами делал свое дело.

Формальная цель советско-американского Договора о РСМД заключалась в том, чтобы в период июнь 1988 года – май 1991 года обе стороны ликвидировали все свои ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, их ПУ, операционные базы и вспомогательное оборудование. Налагался запрет на производство и летные испытания таких ракет в будущем. Запрещалось также производить любые ступени РСМД. Ликвидации подлежали все имевшиеся боевые и учебные баллистические и крылатые ракеты наземного базирования: РСД с дальностью, превышающей 1000 км и не превышающей 5500 км, и РМД с дальностью 500–1000 км.

С советской стороны было уничтожено 1846 РСМД: 889 РСД (654 РСД-10 "Пионер", 149 Р-12, 6 Р-14, 80 КРНБ РК-55) с 587 пусковыми установками для них и 957 РМД (718 ОТР-22 и 239 ОТР-23) с 238 пусковыми установками для них, а также 74 ракетные операционные базы. С американской стороны были уничтожены находившиеся в ФРГ, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Италии и США 846 РСМД, в том числе 677 РСД (234 "Першинг-2", 443 КРНБ "Грифон") с 288 пусковыми установками для этих ракет и 169 РМД "Першинг-1А", а также 9 ракетных операционных баз. Обе страны также уничтожили свои учебные РСМД и пусковые установки для них. Договор был бессрочным и сохранял на ближайшие десять лет после его выполнения режим постоянных инспекций бывших операционных баз и бывших вспомогательных объектов (после развала СССР участниками ДРСМД стали РФ как преемница СССР, а также Белоруссия, Казахстан и Украина).

"ПЕРШИНГИ" – АМЕРИКАНСКАЯ МЕСТЬ ЗА ПРЕЖНИЕ СТРАХИ

Почему американцы развернули в 80-е годы в Европе ракеты средней дальности, сократив тактическое ядерное оружие? В США придерживались мнения, что основным районом вооруженного противоборства между ОВД и НАТО окажется Западная Европа, а инициатором вторжения станет ОВД. Считалось, что при ухудшении для НАТО обстановки на 7–14-е сутки обычной войны Объединенные ВС блока будут вынуждены применить ядерное оружие по наступающим силам ОВД (на территории стран НАТО в Европе) и по глубинным объектам ОВД (на территории стран – союзниц СССР), избегая нанесения ядерных ударов по СССР, что могло бы привести к перерастанию ядерного регионального конфликта во всеобщую ядерную войну и перенесению ее на территорию континентальной части США.

Обоюдное применение ядерного оружия на Центрально-Европейском и Южно-Европейском ТВД (в 1983 году американцы имели на территории Европы свыше 2,5 тыс. ядерных артснарядов и тактических ракет и свыше 1,7 тыс. ядерных авиабомб) привело бы к неприемлемым для ФРГ, Нидерландов, Бельгии и Италии сопутствующим потерям гражданского населения. Выходом из такой ситуации виделось предотвращение ядерного побоища на территории этих стран путем создания блоком НАТО для ОВД угрозы начала всеобщей ядерной войны на случай вторжения сил ОВД в Западную Европу. Средством парирования угрозы вторжения стали американские БРСД "Першинг-2" и КРНБ "Грифон". По плану 1979 года намечалось иметь в Европе в составе боеготовых сил 108 БРСД и 464 КРНБ (полагали, что они будут способны поразить 350 объектов). В американских СМИ того времени сообщалось о планах производства к концу 1980-х годов 917 ракет "Першинг-2".

С 1983 года началось развертывание БРСД "Першинг-2" на территории ФРГ, в том же году началось размещение в Европе и КРНБ "Грифон" (КРНБ были развернуты на территории Великобритании, ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Италии). Эти РСД вошли в качестве третьего компонента в состав Ударных ядерных сил НАТО в Европе. Первыми двумя компонентами были истребители – бомбардировщики двойного назначения ВВС восьми стран (США, Великобритании, ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Италии, Греции и Турции) и ПЛАРБ 442-го оперативного соединения НАТО (в него входили предназначенные для передачи в подчинение ВГК ОВС НАТО в Европе несколько ПЛАРБ США) и 345-го оперативного соединения Великобритании (боеготовые ПЛАРБ, предназначенные для передачи в подчинение ВГК ОВС НАТО в Европе). Ракеты "Першинг-2" и "Грифон" должны были поражать объекты в СССР в соответствии с планом SSP (SACEUR Scheduled Programme) ВГК ОВС НАТО в Европе, который по времени исполнения и по объектам полностью координировался с планом поражения стратегических объектов СССР SIOP (Single Integrated Operational Plan) стратегических ядерных сил США.

Преимуществом КРНБ "Грифон" с дальностью 2,5 тыс. км являлась их малозаметность, достоинство БРСД "Першинг-2" с дальностью 1,8 тыс. км заключалось в том, что подлетное время до объектов поражения составляло 8–12 минут. Основными объектами для БРСД "Першинг-2", несомненно, были партийные, государственные и военные органы управления (с задачей ослепить, оглушить и обезглавить). Применение этих ракет явно имело своей целью замедлить или нарушить процесс принятия решения военно-политическим руководством СССР на нанесение ответно-встречного ядерного удара по США, сорвать нанесение полнокровного ответно-встречного ядерного удара СССР по США, вынудив его к ослабленному американским упреждающим ударом ответному удару СССР по США. О том, что любой ядерный удар с территории Западной Европы по СССР не будет безнаказанным, предупреждал еще министр обороны СССР Дмитрий Устинов: "Если в Вашингтоне рассчитывают, что на применение "Першингов" и крылатых ракет мы ответим лишь по целям в Западной Европе, то там глубоко ошибаются. Возмездие последует неотвратимо и по самим Соединенным Штатам".

Развернув в Европе БРСД "Першинг-2", американцы отомстили нам за свои страхи в 60–70-е годы, когда советские подлодки с баллистическими ракетами патрулировали близ восточного и западного побережий США в районах, обеспечивавших минимальное подлетное время БРПЛ (в СМИ называлось время чуть ли не шесть минут, в Пентагоне считали, что подлетное время ракет до Вашингтона будет равно 11 минутам 40 секундам). Единственным способом противодействия этой угрозе стало организованное американцами непрерывное слежение своими противолодочными силами за действовавшими в непосредственной близости от США советскими ракетными подлодками в готовности к их уничтожению обычным или ядерным оружием при выявлении непосредственной подготовки к пуску ракет. В СССР, где в 80-е годы уже работала система, известная под названием "Мертвая рука" и обеспечивавшая нанесение гарантированного ответного удара, не нашли противоядия от "Першингов" и за их ликвидацию пожертвовали всеми своими "Пионерами".

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Официальная оценка ДРСМД советской стороной с политической точки зрения в 1991 году сводилась к тому, что идеи разоружения и ограничения вооружений до пределов разумной достаточности были перенесены в область практической политики, что созданы предпосылки к ядерному разоружению, что ликвидация РСМД наземного базирования способствует устранению опасного очага напряженности в Европе. Отмечалось, что "снижение советского ракетно-ядерного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, завершение ликвидации размещенных там советских РСМД являются важным фактором, способствующим укреплению доверия и ослабления военного противостояния, позволяют поднять их на новый, более высокий уровень отношений СССР с азиатскими странами".

Официальная оценка ДРСМД с военной точки зрения была в 1991 году однозначной: "Ликвидация советских и американских ракет этих двух классов отвечает военным интересам Советского Союза". Считалось, что договор уменьшает вероятность развязывания регионального ядерного конфликта и его перерастания в глобальный ядерный конфликт. Отмечалось, что США ликвидировали в Европе свои ракеты, "которые достигали территории нашей страны и по отношению к ней выполняли стратегические задачи, представляя угрозу для жизненно важных объектов СССР при подлетном времени в отдельных случаях 8–10 минут", неравенство в числе уничтоженных ракет оправдывалось наличием в СССР оборонительной военной доктрины и принципом достаточности для обороны.

Официальные взгляды на договоры при их заключении не могут не быть положительными. Наверное, стоит приглядеться к теневым итогам выполнения Договора о РСМД. Напомню несколько обстоятельств. В одной из русских народных песен есть такие слова: "Все други, все приятели до черного лишь дня". В 1991 году, в год развала ОВД и СССР, Россия оказалась в сложном положении. Чуть позже все ее бывшие "верные" европейские союзники по ОВД переметнулись в НАТО, куда вступили или стремятся вступить и несколько ее бывших "братских" союзных советских социалистических республик. Лишний раз была подтверждена мудрость вывода одного из русских царей о том, что у России есть только два союзника: армия и флот.

Многие помнят и высказывание Наполеона о том, что руководить – значит предвидеть. В Евразии сейчас семь стран, ядерное оружие которых достигает России. Южнее РФ располагается ядерный пояс из пяти азиатских стран, обладающих РСД с такими возможностями (в 1991 году было только две). Должно быть очевидным для всех, что любое государство, чьи средства доставки ядерного оружия имеют дальность применения по территории РФ, является его постоянным оппонентом и возможным потенциально противником.

До начала действия ДРСМД Советский Союз имел 48 полков с развернутыми РСД-10 "Пионер" с дальностью до 4–5 тыс. км, 30 в европейской части страны (243 ПУ) и 18 в азиатской части (162 ПУ). Всего было уничтожено 654 развернутых и неразвернутых таких ракет, способных доставить в Европу и Азию 1962 ЯБЗ. В двух странах Азии к тому времени числилось до полутора сотен моноблочных ядерных РСД.

Выгода ДРСМД для США и его ущербность для нашей страны определялась несколькими положениями. Ликвидация наших РСД, нацеленных на Европу и Азию, явно требовала отвлечения части наших СЯС с объектов в США на объекты в Евразии, тем самым ослабляя силу потенциальных ядерных ударов по США. Поскольку тогда в Азии угроза для нашей страны исходила не столько от МБР, сколько от РСД Китая, то после выполнения ДРСМД явно приходилось нацеливать на эти РСД наши МБР (стрелять из пушки по воробьям). Соединенные Штаты, заигрывавшие в то время с Китаем и ранее исключившие его из плана SIOP, сделали для него доброе дело, заставив нас по ДРСМД уничтожить размещенные на юге ракеты – меньшую часть имевшихся в стране РСД и более половины имевшихся в стране РМД.

Западная Европа получила явную выгоду вследствие ликвидации размещенных в европейской части СССР ракет средней и меньшей дальности. Однако "благодарной" Западной Европе этого показалось мало. Сохраняя на территории ФРГ, Нидерландов, Бельгии и Италии американские ядерные авиабомбы, она вместе со своими союзниками в 2010 году в документе "Стратегическая концепция" НАТО устами этого блока выразила пожелание переместить находящееся в Европе ядерное оружие РФ подальше от территории членов НАТО. Представьте себе, какая была бы благодать для НАТО, если бы все стратегическое и нестратегическое ядерное оружие РФ оказалось за Уралом, поближе к Китаю, а американское осталось бы в Европе.

Что касается России, то после выполнения ДРСМД она осталась с прежней угрозой нанесения по ней внезапного обезглавливающего удара США, только теперь не с использованием 108 БРСД "Першинг-2" с подлетным временем 8–12 минут, а ракетами "Трайдент-2" с подлетным временем до Москвы 9,5–12,5 минуты при запуске с ПЛАРБ с дистанции 2250 км. Россия не производила РСМД, а ядерные страны Азии наращивали число таких ракет и пусковых установок для них. Часть таких ракет получала ядерное снаряжение.

Рекордсменами по производству РСД стали две страны. Из брифинга командующего 7-й воздушной армии ВВС США в 2016 году явствует, что КНДР уже тогда располагала "800 баллистическими ракетами театра военных действий". А из оценки МО США от 2017 года можно было узнать, что еще тогда КНР имела 250–300 пусковых установок для 1000–1200 баллистических РМД, 100–125 ПУ для 200–300 баллистических РСД, 40–55 ПУ для 200–300 крылатых РСД наземного базирования. Нескрываемая заинтересованность Китая в продолжении действия ДРСМД объяснима: кому хочется получить после прекращения его существования угрозу от размещения ядерных и неядерных крылатых и баллистических РСМД США и РФ с севера, востока и юга. Надеяться на присоединение КНР к ДРСМД можно с тем же успехом, как и верить в возможность добровольного отказа от ядерных и неядерных РСМД других азиатских стран. Национальные и религиозные амбиции стран Азии только набирают силу. Кстати говоря, ликвидация ДРСМД выгодна Украине, ибо тогда ничто не будет препятствовать размещению на ее территории своих или чужих РСМД.

В прошлом веке США ликвидировали свои крылатые ракеты наземного базирования "Грифон", но сегодня они готовы создать такие системы снова. Фото Национального управления архивов и документации США

ДОГОВОР СЕБЯ ИСЧЕРПАЛ

Вернемся к "бессрочному" Договору о РСМД.

В 2007 году в РФ пришли к выводу, что этот договор себя исчерпал в связи с имевшими место и предстоявшими его нарушениями со стороны США, а также в связи с ростом ракетно-ядерного потенциала стран Азии. Российская сторона считала нарушением как использование в испытаниях систем ПРО ракет-мишеней с запрещенной по ДРСМД дальностью, так и производство несущих оружие ударных беспилотных летательных аппаратов с дальностью 500–5500 км. В РФ полагали, что и предстоящее развертывание на территории стран Европы и Азии американских наземных противоракетных комплексов, имеющих ту же пусковую установку Mk41, что и корабли США для запуска своих КРМБ "Томагавк", явится нарушением ДРСМД. Американская сторона, в свою очередь, в 2014 году обвинила РФ в разработке КРНБ с дальностью более 500 км. Обе страны предъявили друг другу взаимные претензии по выполнению ДРСМД, потребовали устранения нарушений и в 2019 году приостановили действие ДРСМД.

Чего можно ждать в период агонии ДРСМД до августа 2019 года?

Этот документ не запрещает проведения НИОКР по РСМД, чем воспользовались обе стороны. Американцы намерены развернуть такие работы для создания "неядерных ракетных систем промежуточной дальности с наземным базированием" (под промежуточной понимается дальность от 2750 до 5500 км). В РФ намечены НИОКР по РСД наземного базирования и по перенесению КРМБ "Калибр" на сушу. НАТО пока не собирается развертывать новые ракеты на своей территории, РФ не намерена развертывать новые РСМД на территории Европы и в других районах, пока этого не сделают США. Следует отметить, что для Вашингтона предпочтительнее иметь РСМД авиационного и морского базирования в силу большей (по сравнению с наземными РСМД) маневренности и скрытности их носителей. Создание и размещение американцами своих неядерных РСМД наземного базирования, нацеленных на РФ, КНР и КНДР, явилось бы дополнением к их системе стратегического сдерживания устрашением неядерным высокоточным оружием. Опасным стало бы создание как РСМД двойного назначения, так и оснащение РСД головной частью с несколькими ядерными боевыми блоками индивидуального наведения.

Интересно такое обстоятельство. Еще до объявления о предстоявшем выходе Соединенных Штатов из ДРСМД эта страна своей угрозой применения ядерного оружия обезопасила себя, своих союзников и партнеров от значительных неядерных стратегических нападений в виде нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также себя и своих союзников от значительных неядерных стратегических нападений на их ядерные силы, их системы и средства оперативного управления и связи или предупреждения и оценки нападения. Как видно, подстраховка перед отказом от ДРСМД сделана заблаговременно.

В американском документе "Обзор ядерной политики" 2018 года содержится предупреждение нашей стране от даже "ограниченного использования ядерного оружия первой либо регионально, либо против самих Соединенных Штатов" угрозой фундаментального изменения "характера конфликта" и причинения "неисчислимых и невыносимых последствий для Москвы". Ответное предостережение со стороны РФ гласило: "Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями". Содержание этих двух заявлений однозначно: не допустить ядерной войны. А недавно командующий Объединенным стратегическим командованием ВС США, отвечая на вопросы сенаторов, вновь повторил: "В ядерной войне невозможно победить, и поэтому ее никогда нельзя вести".

УГРОЗА ОСТАЕТСЯ

В прошлом веке один умный человек перефразировал известное изречение Карла фон Клаузевица о войне ("Война есть продолжение политики иными средствами"), заявив, что экономика – это продолжение войны невоенными средствами. Об этом же свидетельствует и принятая ныне политика Соединенных Штатов, основой которой является соревнование США с РФ с использованием всех средств и приемов. Любые действия РФ, соответствующие ее интересам, США и их приверженцы объявляют агрессивными, незаконными или противоречащими международному праву и обкладывают РФ своими постоянно действующими и все новыми нарастающими экономическими санкциями, рассчитывая на то, что они принудят РФ свернуть со своего нынешнего политического, экономического и военного курса. Отказ США от ДРСМД является изощренным видом экономических санкций, попыткой в рамках стратегии соревнования вынудить РФ вовлечься в разорительную для нее гонку вооружений. Недаром в США говорят, что для них "значительно дешевле выиграть гонку вооружений, чем проиграть войну".

Отражением растущей напряженности отношений между США и РФ, модернизации их ядерных вооружений и опасений за жизнь ДРСМД и договора СНВ-3 стало появление в СМИ этих стран в прошлом и текущем годах статей с предчувствием ядерной войны (например, с заголовком "Хочешь мира – готовь ядерную войну"). Кто-то считает, что всеобщая ядерная война с применением всего ядерного арсенала этих двух стран невероятна в силу ее бессмысленности, поскольку ни США, ни РФ не представляют существования мира без них, но с Китаем. Кое-кто полагает, что можно осуществить "пробное" (демонстративное) применение ядерного оружия, вести "экологически чистую ядерную войну" (с нанесением ударов только по важнейшим военным объектам), "ограниченную" ядерную войну или войну с "градуированными" ядерными ударами (когда ответное применение ядерного оружия соответствует силе нападения). Оптимисты думают, что обилие и разнообразие имеющихся, производимых и разрабатываемых в США неядерных авиационных и морских вооружений (в том числе ракетных по программам разработки типа CPS для ВМС и ARRW, HAWC, HCSW и TBG для ВВС) свидетельствует о росте возможностей для организации показательного краткосрочного военного конфликта без применения ядерного оружия, но с угрозой его перерастания в ограниченную ядерную войну при резком ухудшении обстановки у одной из стран.

Революция в военном деле продолжается. Она затрагивает средства доставки и средства поражения. Об этом свидетельствует появление крылатых ракет и торпед с ядерной энергоустановкой, одноразовых малогабаритных ударных беспилотников, маневрирующих по высоте и курсу на гиперзвуковой скорости боевых блоков аэробаллистических ракет. Совершенствование боеприпасов не могло не коснуться и ядерных боезарядов. В соревновании наступательных и оборонительных ракет нарастает преимущество тех наступательных РСМД, которые при высокой точности обладают максимальной быстротой поражения заданных объектов с возможностью маневра на траектории полета для уклонения от средств ПРО.

Как бы ни был ДРСМД плох или хорош, он привел к ликвидации почти 2,7 тыс. средств доставки ядерного оружия СССР и США. Отказ от него чреват пополнением существующей ниши для РСМД наземного базирования новыми более совершенными американскими и российскими ракетами этих двух классов. Подготовка Второй мировой войны шла под лозунгом "Пушки вместо масла". Соединенные Штаты пока могут позволить иметь на своем столе "ракеты вместе с маслом". Россия вынуждена знать меру и жить по средствам. Кончина сначала ДРСМД, а затем и СНВ-3 оставила бы своим прямым и прочим наследникам одни неприятности. В США пришлось бы думать, как уничтожать ракеты и торпеды РФ до их пуска, а в РФ – ломать голову над изобретением все новых асимметричных (на Западе говорят "экзотических") видов оружия, дабы отвадить оппонента от дурных мыслей.

Маркелл Бойцов

Маркелл Федорович Бойцов – майор в отставке.