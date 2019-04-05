Около 1,5 тыс. мотострелков успешно отработали круговую оборону на учениях на Ставрополье

Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Бастион".

В учениях задействовали около 300 единиц колесной и гусеничной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. мотострелков батальонных тактических групп 42-й мотострелковой дивизии отработали ведение круговой обороны в условиях многократного превосходства сил противника на учениях на Ставрополье. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Батальонные тактические группы дивизии организовали круговую оборону на полигоне Серноводский предварительно оборудовав позиции тоннелями и блиндажами, исходя из опыта ведения боевых действий в Сирии", - сказал Астафьев.

Успешному отражению атак условного противника также способствовали нешаблонные решения командиров, обеспечившие оборону секретами, огневыми засадами и минными полями.

В эпизоде учений приняли участие около 1,5 тыс. мотострелков и около 300 единиц колесной и гусеничной техники, уточнил Астафьев.

В рамках учений, которые продлятся до 14 апреля, военнослужащие из Чечни выполнят на ставропольском полигоне комплекс тактических действий и маневров как в обороне, так и в наступлении, на различных ландшафтах, в населенных пунктах днем и ночью.