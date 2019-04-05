США передали Вьетнаму еще шесть катеров типа Metal Shark 45 Defiant

Как сообщило посольство США во Вьетнаме, 29 марта 2019 года в Кханьхоа состоялась церемония передачи 3-му району (округу) береговой охраны Вьетнаме очередных шести малых сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, построенных американской компанией Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму по соглашению 2015 года. Стоимость постройки поставки этих катеров Вьетнаму составила 12 млн долл.

Один из шести очередных переданных Соединенными Штатами береговой охране Вьетнама малых скоростных сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, построенных американской компанией Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму, март 2019 года (с) посольство США во Вьетнаме

Со стороны bmpd напомним, что первые шесть катеров типа Metal Shark 45 Defiant, построенных Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму по соглашению 2015 года, были переданы береговой охране Вьетнама 22 мая 2017 года (вьетнамские бортовые номера с СSB 701 по CSB 706), а еще шесть катеров этого типа (бортовые номера с СSB 707 по CSB 712) были переданы 28 марта 2018 года. В марте 2018 года вьетнаской стороне также была передана инфраструктура и оборудование, созданные на острове Фукуок на юго-западе Вьетнама для обеспечения базирования этих катеров, включая учебный центр, сооружения по обслуживанию катеров, катерный слип-подъемник, транспортные средства и береговой навигационный тренажер. Данное строительство было также профинансировано американской стороной. Таким образом, суммарно Вьетнам получил 18 катеров типа Metal Shark 45 Defiant. Общая стоимость американских поставок по этой программе составила 50 млн долл.

Также береговая охрана Вьетнама в мае 2017 года получила переданный из состава береговой охраны США большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton), получивший вьетнамское обозначение CSB 8020. К передаче Вьетнаму планируется еще один однотипный патрульный корабль.

Малые катера проекта Metal Shark 45 Defiant, строящиеся компанией Metal Shark, имеют цельноалюминиевую конструкцию и длину корпуса 45 футов (около 14 м) и ширину 15 футов (4,6 м). Построенные для Вьетнама катера оснащены двумя дизельными двигателями Caterpillar Diesel C9 и двумя водометами Hamilton и способны развивать скорость более 35 узлов.