Помпео выразил главе МИД Турции свои опасения по поводу закупок Анкарой российских С-400

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу во время министерской встречи НАТО.

"Госсекретарь обсудил свою озабоченность в связи с потенциальным приобретением Турцией российского ракетного комплекса С-400 "земля-воздух". В центре обсуждения были также потенциальные экономические возможности между Турцией и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.