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05.04.2019
Интерфакс-АВН

Помпео выразил главе МИД Турции свои опасения по поводу закупок Анкарой российских С-400

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу во время министерской встречи НАТО.

"Госсекретарь обсудил свою озабоченность в связи с потенциальным приобретением Турцией российского ракетного комплекса С-400 "земля-воздух". В центре обсуждения были также потенциальные экономические возможности между Турцией и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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С-400 Триумф
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