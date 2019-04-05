Помпео выразил главе МИД Турции свои опасения по поводу закупок Анкарой российских С-400
Майк Помпео.
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Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу во время министерской встречи НАТО.
"Госсекретарь обсудил свою озабоченность в связи с потенциальным приобретением Турцией российского ракетного комплекса С-400 "земля-воздух". В центре обсуждения были также потенциальные экономические возможности между Турцией и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.
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