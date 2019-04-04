Бойцы РВСН на учениях в Тверской области отрабатывают смену позиций установок "Тополь"

В маневрах участвуют около 4 тыс. человек

ТАСС, 3 апреля. Ракетные полки Бологовского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН), имеющие на вооружении подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", отрабатывают скрытную смену позиций в ходе командно-штабных учений в Тверской области. Об этом в среду сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе командно-штабных учений с Бологовским соединением РВСН ракетные полки, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Тополь", совершают интенсивные маневренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования. Маршруты прокладываются с учетом возможностей и ТТХ имеющихся ракетных комплексов. Одна из главных задач, которая стояла перед тверскими ракетчиками - перебросить комплексы максимально скрытно", - говорится в сообщении.

В маневрах по руководством командующего РВСН участвуют около 4 тыс. военнослужащих и более 400 единиц техники.