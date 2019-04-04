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04.04.2019
ИноСМИ

Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой

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Шествие и митинг КПРФ в честь 68-й годовщины Великой Победы СССР
Шествие и митинг КПРФ в честь 68-й годовщины Великой Победы СССР.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Федоренко

В 1954 году в штаб-квартиру НАТО поступила заявка от советского руководства. СССР был готов открыться Западу: он хотел стать членом альянса. Но страх альянса перед СССР был слишком велик, и он не рискнул ответить «да». С тех пор отношения натянутые, особенно после конфликта с Грузией и присоединения Крыма. Для России НАТО — настоящий агрессор, пишет «Зюдкурир».


НАТО отмечает 70-летие. Отношения между военным альянсом и Россией, особенно после аннексии украинского полуострова Крым, находятся в замороженном состоянии.

Предложение поступило 31 марта 1954 года в тогдашнюю штаб-квартиру НАТО в Париже. Речь шла о сформулированном желании советского руководства и просьбе подумать о вступлении СССР в НАТО. Конечно, с некоторыми условиями. Принцип суверенитета каждой страны должен обязательно быть сохранен, вмешательство во внутренние дела недопустимо. Кроме того, прозвучало требование к США присоединиться к общеевропейскому договору о коллективной безопасности. Диктатор Сталин на тот момент уже год как умер, и, несмотря на холодную войну, Кремль пытался немного открыться.

Членство Советов нежелательно

Но сомнения Запада были велики, как и страх перед тем, что СССР сможет скомпрометировать альянс. Через два месяца последовал отказ. Членство СССР, по заявлению западных держав, было несовместимо с демократическим характером и оборонными целями НАТО.

Мечты Москвы о вступлении в трансатлантический альянс на этом отказе не закончились. После распада СССР Россия и страны-члены НАТО начали выстраивать партнерство с целью преодоления обоюдного недоверия и встречных угроз.

В 1997 году устремления вылились в ратификацию Основополагающего акта НАТО-Россия. Это была своего рода компенсация за расширение НАТО на восток, призванная смягчить предубеждения России по поводу вступления десяти стран Восточной и Центрально-Восточной Европы в НАТО. В Акте оба государства отказались от угроз или применения насилия друг против друга или против какого-либо другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости. Чтобы эти цели стали реальностью, в 2002 году в Риме был создан Совет Россия-НАТО, который должен был стать площадкой для переговоров прежде всего в кризисные времена. Однако этот орган так и не обрел способность принимать решения.

Годы кризиса

Первый кризис наступил в 2008 году - с началом пятидневной войны между Россией и Грузией. Не в последнюю очередь Москву беспокоило желание Грузии вступить в НАТО. Как было продемонстрировано, свои национальные интересы Россия при необходимости защищает национальными средствами, нередко военными. Деятельность Совета Россия-НАТО по инициативе Запада была заморожена, заседаний не проводилось на протяжении двух лет. При президенте Дмитрии Медведеве в 2010 году наступила своего рода разрядка, Россия продемонстрировала готовность сблизиться с НАТО.

Но спустя четыре года произошло новое важное событие. Россия в нарушение норм международного права аннексировала украинский полуостров Крым. С этого момента отношения снова заморожены. И здесь свою роль сыграла направленность постсоветского государства на НАТО. И в Грузии, и на Украине, Кремль занимается контролируемой дестабилизацией: нерешенных территориальных конфликтов достаточно, чтобы страны-члены альянса по формальным основаниям отказали кандидатам во вступлении в блок.

Образ агрессивного альянса

Сейчас, спустя два года молчания, снова проходят встречи между представителями НАТО и Россией, хотя и по одному и тому же образцу - с обоюдными обвинениями. Москва постоянно высказывает обеспокоенность в связи с расширением НАТО на восток, осуждает действия НАТО в бывшей Югославии, Ираке, Ливии. НАТО постоянно вспоминает Грузию, Крым, отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Внутри страны Москва делает акцент на том, что Россия окружена НАТО и должна защищаться. Русские видят в альянсе прежде всего США - зацикленность на американцах обусловлена историческими факторами. НАТО, ныне отмечающая 70-летие, расценивается как агрессивный институт. Вражеский образ Запада передается и молодому поколению. Сближение девяностых годов уже давно снова уступило место вражде.


Инна Хартвих (Inna Hartwich)

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Страны
Германия
Грузия
Ирак
Ливия
Россия
США
Украина
Югославия
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
04.04.2019 11:28
Цитата
В 1954 году в штаб-квартиру НАТО поступила заявка от советского руководства. СССР был готов открыться Западу: он хотел стать членом альянса. Но страх альянса перед СССР был слишком велик, и он не рискнул ответить «да».
Вступление СССР в НАТО - сделало бы невозможным для Запада продвигать свои интересы военными методами, вразрез интересам СССР, а также оказывать давление на экономику идеологического противника посредством гонки вооружений. Так коммунизм мог и победить...
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