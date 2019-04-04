Истребители-бомбардировщики Су-34 перебросили на запад России

Шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 перебазированы из-под Челябинска на аэродром в Воронежской области. Самолеты участвуют в тренировках воздушной части парада Победы, сообщили в штабе Центрального военного округа.

- Истребители-бомбардировщики совершили беспосадочный перелет протяженностью около полутора тысяч километров. Инженерно-технический состав авиаполка доставлен в Воронежскую область самолетом, - рассказали военные.

Уральские Су-34 примут участие в воздушной части парада Победы над Москвой. Челябинские летчики получили эти самолеты в 2018 году, до конца текущего года запланирована перевооружение на новую технику второй эскадрильи авиаполка.

Антон Валагин (Воронеж)