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04.04.2019
Российская газета

Истребители-бомбардировщики Су-34 перебросили на запад России

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 перебазированы из-под Челябинска на аэродром в Воронежской области. Самолеты участвуют в тренировках воздушной части парада Победы, сообщили в штабе Центрального военного округа.

- Истребители-бомбардировщики совершили беспосадочный перелет протяженностью около полутора тысяч километров. Инженерно-технический состав авиаполка доставлен в Воронежскую область самолетом, - рассказали военные.

Уральские Су-34 примут участие в воздушной части парада Победы над Москвой. Челябинские летчики получили эти самолеты в 2018 году, до конца текущего года запланирована перевооружение на новую технику второй эскадрильи авиаполка.


Антон Валагин (Воронеж)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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