На учениях в Тверской области испытают комплекс по борьбе с БПЛА "Валдай"

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский комплекс противодействия беспилотникам "Валдай" впервые применят на учениях ракетных войск стратегического назначения в Тверской области, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На командно-штабном учении РВСН в Тверской области широко применяются перспективные разработки различного назначения и модификаций. Впервые на маршрутах боевого патрулирования будет применен перспективный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА "Валдай", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что данная система способна обнаружить цели с помощью радиолокационного канала, подтвердить и автоматически сопроводить ее оптико-электронными средствами.

Кроме того, "Валдай" проводит пеленгацию источников радиоизлучения, распознавание типов целей, а также дает целеуказания БПЛА-перехватчикам и другим системам вооружений.