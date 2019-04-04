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04.04.2019
РИА Новости

На учениях в Тверской области испытают комплекс по борьбе с БПЛА "Валдай"

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Военнослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский комплекс противодействия беспилотникам "Валдай" впервые применят на учениях ракетных войск стратегического назначения в Тверской области, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"На командно-штабном учении РВСН в Тверской области широко применяются перспективные разработки различного назначения и модификаций. Впервые на маршрутах боевого патрулирования будет применен перспективный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА "Валдай", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что данная система способна обнаружить цели с помощью радиолокационного канала, подтвердить и автоматически сопроводить ее оптико-электронными средствами.

Кроме того, "Валдай" проводит пеленгацию источников радиоизлучения, распознавание типов целей, а также дает целеуказания БПЛА-перехватчикам и другим системам вооружений.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Россия
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БПЛА
Военные учения
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