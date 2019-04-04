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04.04.2019
РИА Новости

Пакет мер НАТО в Черном море не требует реакции России, считает адмирал

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Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия не будет реагировать на "новые меры" НАТО в Черном море, однако попытки украинских кораблей пройти через Керченский пролив в обход существующего законодательства, как и прежде, будут пресекаться, заявил РИА Новости в среду экс-командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов.

Так он прокомментировал слова постпреда США при НАТО Кейли Бэй Хатчинсон, заявившей журналистам, что пакет мер в Черном море, который главы МИД стран НАТО примут в Вашингтоне, включает более интенсивную разведку с воздуха и увеличение проходов кораблей НАТО. По её словам, данные меры должны гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив.

"Россия не должна как-то особенно реагировать на эти меры НАТО. Если будут новые попытки со стороны Украины пройти в Керченский пролив моря с нарушением режима безопасности, подобные прошлогоднему инциденту, то повторится тот же самый сценарий. Сегодня все корабли, в том числе украинские, могут пройти в Азовское море, выполнив требования порядка прохода", - сказал Попов.

Адмирал отметил, что увеличение группировки НАТО призвано оказать давление на РФ, однако возможность боестолкновения Альянса и России в регионе из-за Украины сегодня практически невозможно.

"Сегодня НАТО вряд ли пойдет на силовой сценарий против России в Черном море из-за существующего соотношения сил. Демонстрация сил возможна – пожалуйста, пусть демонстрируют в нейтральных водах", - сказал собеседник агентства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе заявлял, что свобода судоходства в Керченском проливе была всегда, украинские суда ходят и ходили через пролив спокойно.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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