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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Присоединение Северной Македонии к НАТО грозит безопасности Европы - постпред РФ Чижов

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Учения НАТО
Учения НАТО.
Источник изображения: ttp://www.globallookpress.com

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вступление Северной Македонии в НАТО грозит дестабилизацией Балканского региона, а расширение альянса за счет стран Балканского полуострова плохо сказывается на всей европейской безопасности, сообщает в среду газета "Известия".

"Мы понимаем, что вся эта эскапада с Преспанским соглашением (о смене названия - "Известия") была затеяна, чтобы побыстрее подтянуть Македонию в НАТО. Для нас картинка достаточно ясная: страну за уши тянут в альянс. Это негативно сказывается на европейской безопасности и стабильности в Балканском регионе. Расширение НАТО - это попытка дать ответы на вызовы XXI века с помощью средств и механизмов середины XX века, созданных в другую эпоху и с иными целями", - сказал постпред РФ при Евросоюзе.

Хотя эмоциональные противоречия между Грецией и Северной Македонией были решены положительно, то, как это было сделано, порождает немало вопросов, отметил В.Чижов.

При этом он подчеркнул, что смена названия прошла в нарушение конституции Македонии, вопреки мнению президента страны, а также в соответствии с результатами референдума, объявленного не состоявшимся.

"По признанию ведущих политиков Греции, 70% греков против такого решения (значительная часть населения требовала более радикальной смены названия соседней страны - "Известия"). Думаю, в Македонии такая же примерно ситуация. Сменить название государства - это самая простая часть этой истории. Возникает много других вопросов. Например, кто тогда живет в этой стране и на каком языке говорят? Все эти моменты вызывают в Греции очень болезненные эмоции", - приводит газета слова В.Чижова.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Греция
Македония
Россия
Проекты
NATO
Евросоюз
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