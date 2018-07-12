"Настал критический момент": какой совет НАТО даст Трампу

Трамп заявил, что Германия "полностью контролируется" Россией

11 июля в Брюсселе открылся двухдневный саммит лидеров НАТО, который может стать одним из самых проблемных за последние годы. Главная причина - это президент США Дональд Трамп, который хочет тратить на оборону НАТО меньше, а также настаивает, чтобы европейские страны платили на эти же цели больше. Итоги саммита станут основой для скорой встречи американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

В руководстве НАТО перед саммитом решили сгустить краски. "Он открывается в критический момент для безопасности Североатлантического альянса. это будет важная возможность прочертить путь НАТО на годы вперед", - говорится в сопроводительных документах перед встречей.

Руководители стран-членов НАТО будут обсуждать все те же проблемы и противоречия, которые возникли после в альянсе прихода к власти в США Дональда Трампа. Тот активно критикует других участников НАТО за то, что большинство из них не тратят на коллективную оборону необходимые 2% отчислений от ВВП.

Незадолго до саммита Трамп вновь обратился к этой теме, выступив с критически обращением в своем твиттере. Как отметил президент, США делают взносы в размере 4% ВВП.

Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией. "Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого - платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо", - сказал Трамп, которого цитируют РИА "Новости".

Он еще раз указал подчеркнул, что ФРГ платит в НАТО чуть более 1%. Президент назвал подобную ситуацию несправедливой.

"Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше, чем любая другая страна. Это несправедливо. Хотя эти страны увеличивают свои взносы, с тех пор как я приступил к работе, они должны делать гораздо больше", - утверждает Трамп.

В настоящее время, помимо США, только пять стран альянса выполняют свои обязательства в рамках НАТО и тратят те самые 2% от ВВП. Это Великобритания, Греция, Эстония и Польша и Румыния.

Львиную долю расходов на нужды альянса несут на себе США, которые платят более 22% расходов НАТО. Так сложилось со времен "холодной войны", когда Вашингтон нуждался в НАТО для военно-политического противостояния с СССР.

Теперь Трамп, очевидно, стремится пересмотреть роль альянса в системе нынешней американской политики и хочет сделать европейскую часть НАТО более самостоятельной.

Однако многие эксперты скептически относятся к этим идеям. Нельзя превратить НАТО в организацию "европейской обороны", говорит "Газете.Ru" один из европейских дипломатов. "Без США НАТО не будет", - сказал он.

Трамп экономит на солдатах

На брюссельском саммите, как предполагают западные СМИ, произойдет обострение противоречий между Трампом и европейскими лидерами. "Союзники обеспокоены, сможет ли Атлантический альянс пережить Трампа", - пишет The Guardian.

Как отмечает The New York Times, в штаб-квартире НАТО от Трампа ждут мало конструктива. Издание пишет, что союзники по НАТО "озабочены" тем, что Трамп будет использовать фактор нахождения американских военных в Европе, убеждая их увеличить траты.

Как рассказывал "Газете.Ru" Дмитрий Данилов, заведующий отделом Евробезопасности Института Европы РАН, сегодня Трамп для НАТО - проблема стратегического порядка.

"В альянсе считают, что после Трампа, скорее всего, придет президент, который не продолжит ту же политику в отношении НАТО", - считает эксперт. Поэтому сегодня задача европейских союзников - переждать политику Трампа с минимальными для себя потерями.

Другим актуальным вопросом станет присутствие американского контингента в Европе. Небольшая его часть циркулирует по странам Прибалтики и Восточной Европы в рекламных целях: продемонстрировать готовность НАТО дать отпор российской агрессии. Однако, несмотря на активное освещение этой операции в СМИ, главная проблема американского присутствия не в этом.

Львиная доля американских военнослужащих расквартирована в Германии, на постоянной военной базе США. Со времен "холодной войны" он уменьшился в пять раз и сегодня составляет 35 тысяч солдат и офицеров.

По данным The New York Times, Трамп, у которого натянутые отношения с германским канцлером Ангелой Меркель, говорил в частных беседах: высокие траты на содержание военных США в Германии себя не оправдывают.

Своя логика в этом есть, так как первоначально американские военные были размещены в Германии для противостояния находившимся на территории ГДР советским военным.

По мнению польского политолога Якоба Корейбы, Трамп и Меркель, несмотря на трения, вряд ли будут обсуждать подобные вопросы в сегодняшних обстоятельствах. "Как Трампу, так и Меркель нужно продемонстрировать твердую позицию для внутренней аудитории своих стран", - заявил эксперт "Газете.Ru".

Корейба уверен: не пересматривая отношения в стратегическом плане, саммит "зафиксирует тактические разногласия в отношении практической реализации политики безопасности". Более конкретные вопросы США и их европейские союзники будут обсуждать на других сессиях, считает он.

"На разногласиях будут стараться сыграть члены "натовского комсомола" из Восточной Европы, которые в большей степени надеются на союз с Вашингтоном, чем на НАТО", - добавил Корейба.

"Эти страны попытаются выторговывать для себя новые условия. К примеру, варшавское руководство уже заявило: если Трамп исполнит угрозу и выведет из Германии базы, то Польша готова их принять", - считает он.

В марте польские власти заявляли, что готовы принять американских военных у себя на постоянное базирование и даже назвали сумму, которая на это потребуется, - $2 млрд.

Постоянное нахождение военных из стран альянса нарушило бы соглашение Россия-НАТО о не размещении сил вблизи границ и привело бы к дальнейшей эскалации напряжения. Впрочем, как объясняет Корейба, в руководстве Польши считают, что после включения Крыма в состав России Запад должен принимать более решительные шаги.

Подготовка к Путину

Отношения России и альянса после крымских событий были заморожены. После отъезда из Брюсселя российского посла при НАТО Александра Грушко в январе новый посол пока не назначен.

В Кремле к возобновлению отношений с НАТО пока не сильно стремятся. "Наше отношение к НАТО хорошо известно. Это продукт эпохи "холодной войны" и конфронтации "холодной войны". Это альянс, который был сконструирован для целей и во имя конфронтации", - заявил накануне саммита российским журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Россию будут обсуждать как на саммите, так и в кулуарах НАТО, учитывая, что сразу после брюссельского саммита Трамп отправиться на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

Как отмечала в беседе с журналистами накануне саммита посол США при НАТО Кэй Бэйли Хатчитсон, встреча Путина и Трампа "станет возможностью обсудить в том числе вопросы, связанные с НАТО".

Опасения европейских союзников Трампа в преддверии его встречи с Путиным отражает твит главы Европейского Совета Дональда Туска, который он адресовал американскому президенту. "У США нет и не будет лучшего союзника, чем ЕС. Мы тратим на оборону гораздо больше, чем Россия и столько же, сколько Китай, - написал политик. - Я надеюсь, у вас нет сомнений в том, что все это - инвестиции в нашу безопасность, чего нельзя с уверенностью сказать о тратах России и Китая :-)"

Недовольство России может вызвать политика расширения НАТО. Как ожидается, на брюссельском саммите приглашение в альянс получит Македония, которая по требованию Греции будет называться Республика Северная Македония. После того как приглашение будет ратифицировано парламентами всех стран-членов НАТО, Македония станет 30-й страной альянса.

Другим раздражителем для НАТО служат отношения с Турцией, одним из старейших членов альянса, на территории которого также расположена американская военная база.

Вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается прибыть на саммит, и разговор с ним не будет легким для западных политиков.

Европейские союзники критикуют его за нарушение прав человека, хотя на саммите ради сохранения единства альянса постараются не выносить сор из избы. Решение Эрдогана купить комплекс ПВО С-400 у России также вызывает раздражение в руководстве НАТО и особенно - в США, которые рассматривают альянс в том числе как рынок для экспорта собственных вооружений.

Помимо этого, на саммите будет принята так называемая инициатива "Четыре тридцатки". Согласно этой инициативе, к 2020 году альянс должен получить техническую возможность оперативно, - в течение 30 дней, - развертывать 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий. Для этого будет созданы новые командные пункты НАТО в США и Германии.

Александр Братерский