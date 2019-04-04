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04.04.2019
Lenta.ru

Су-33 и МиГ-29КР скопируют функцию F-35

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Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российские ракеты "Циркон", "Оникс" и "Калибр", системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и С-500 и корабельные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) будут получать целеуказание в режиме реального времени от палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР, рассказали "Известиям" в Минобороны.

Издание отмечает, что доработанные самолеты смогут передавать координаты противника кораблям, вышестоящим штабам и на наземные базы. "Вся информация с радаров истребителей будет попадать в единую систему управления (ЕСУ) ВМФ, которая в онлайн-режиме формирует интерактивную карту района, где оперируют силы флота, береговых войск или армейские подразделения", — пишет газета.

В случае необходимости информация, собранная ЕСУ, будет поступать пилотам, которые таким образом смогут выбрать "оптимальную тактику действий при решении боевых задач".

"Любая возможность правильно классифицировать цели и точно определить их координаты значит очень многое — это позволяет командованию принять решение, обеспечивающее гарантированное уничтожение кораблей вероятного противника", — полагает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

В октябре 2018 года сообщалось, что американский истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки КМП США F-35B Lightning II впервые использовался для наводки ракеты мобильной реактивной системой залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Тогда самолет, проведя разведку в районе положения предполагаемой цели, передал ее уточненные координаты системе HIMARS, которая использовала полученную информацию для нанесения ракетного удара.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
F-35B
HIMARS
П-800 Оникс
С-400 Триумф
С-500
Су-33
Циркон-С 3М22
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