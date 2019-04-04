Войти
04.04.2019
Lenta.ru

"Воронежу" в Крыму помешали "складки рельефа"

804
0
+1
Источник изображения: Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Радиолокационную станцию (РЛС) "Воронеж" в Крыму планируется разместить на территории Нахимовского района Севастополя, заявили "Известиям" источники в Минобороны.

"Станцию разместят на побережье, чтобы складки местности не создавали помех для ее работы. Строительство военного объекта должно завершиться в 2023 году", — пишет газета.

Издание отмечает, что РЛС должна заменить советскую станцию дальнего обнаружения типа "Днепр", построенную на мысе Херсонес. Новый объект усилит сеть радиолокационных станций, развернутых по периметру страны, обеспечив отслеживание пусков баллистических ракет в регионах Ближнего Востока и Средиземного моря.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Крыму построят РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения "Воронеж-М".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Воронеж-М
Днепр
Проекты
СПРН
Похожие новости
03.04.2019
"Воронеж" в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом
24.12.2012
Предупреждение о ракетном нападении, политика и экономика
20.06.2012
Радиолокационный дозор в Усолье-Сибирском
13.12.2011
Модернизация радаров СПРН в Северо-Западном округе начнется в 2015 году
29.09.2011
Мы видим всё
16.05.2011
Запуск новой ракеты-носителя «Ангара» обсудили на расширенном заседании Военного совета Космических войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 14:58
  • 155
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот