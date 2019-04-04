"Воронежу" в Крыму помешали "складки рельефа"

Радиолокационную станцию (РЛС) "Воронеж" в Крыму планируется разместить на территории Нахимовского района Севастополя, заявили "Известиям" источники в Минобороны.

"Станцию разместят на побережье, чтобы складки местности не создавали помех для ее работы. Строительство военного объекта должно завершиться в 2023 году", — пишет газета.

Издание отмечает, что РЛС должна заменить советскую станцию дальнего обнаружения типа "Днепр", построенную на мысе Херсонес. Новый объект усилит сеть радиолокационных станций, развернутых по периметру страны, обеспечив отслеживание пусков баллистических ракет в регионах Ближнего Востока и Средиземного моря.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Крыму построят РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения "Воронеж-М".