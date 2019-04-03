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03.04.2019
ТАСС

Контракт на поставку в войска топливозаправщиков Ил-78М-90А подпишут в ближайшее время

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Ил-78М-90А
Ил-78М-90А.
Источник изображения: Авиационный комплекс им. Ильюшина.

Планируется объем поставок, предусмотренный госпрограммой вооружений, отметил гендиректор Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Алексей Рогозин

УЛЬЯНОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Контракт на поставку в ВКС России новейших топливозаправщиков Ил-78М-90А будет подписан в ближайшее время. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.

"Продолжаются испытания перспективного самолета-заправщика, который является не только самолетом-заправщиком, но и конвертируемым самолетом Ил-78М-90А. Планируем выполнять тот объем поставок, который предусмотрен госпрограммой вооружений. Через некоторое время ожидаем подписание контракта на выполнение поставки самолетов Ил-78", - сказал Рогозин на торжественной церемонии передачи первого серийного самолета этого типа на ульяновском авиастроительном предприятии "Авиастар-СП".

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования.

Последняя модификация широко известного транспортника отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси. На базе Ил-76МД-90А создается самолет-заправщик Ил-78М-90А.

Экспортные контракты

Первые контракты на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А иностранным заказчикам могут быть заключены уже в этом году, переговоры идут, добавил Рогозин.

"У нас сегодня есть несколько переговорных процессов с иностранными заказчиками, не хотел бы называть конкретные страны, но уверен, что в ближайшее время, может быть, в этом году, мы выйдем на подписание конкретных контрактов", - отметил Рогозин.

Ранее во вторник первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А был передан Военно-транспортной авиации ВКС России. Торжественная церемония передачи прошла на ульяновском авиастроительном предприятии "Авиастар-СП".

Контракт на Ил-76МД-90А

Минобороны России заключило в 2012 году контракт, согласно которому предприятие "Авиастар-СП" должно построить 39 самолетов Ил-76МД-90А для Вооруженных сил. Всего в планах военных - приборетениее более 100 таких самолетов.

В это году Дивизион транспортной авиации планирует передать Минобороны шесть самолетов Ил-76МД-90А. Первая машина передана в войска сегодня, еще один Ил-76МД-90А под заводским номером 0110 также готовится к передаче заказчику - в настоящее время он завершает летные испытания. Оставшиеся четыре самолета будут переданы до декабря этого года.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования.

Последняя модификация широко известного транспортника отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси. На базе Ил-76МД-90А создается самолет-заправщик Ил-78М-90А.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
ПС-90А
ПС-90А-76
Компании
Авиастар-СП
Ил
Минoбороны РФ
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