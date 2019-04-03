В Армении и Азербайджане по-своему вспоминали апрельскую войну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 апреля посетил воинский пантеон "Ераблур" в Ереване и отдал дань памяти погибшим в четырёхдневной войне 2016 года. В канун трёхлетия апрельской войны президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть сил специального назначения министерства обороны республики.

Три года назад в этот день, в ночь с 1 на 2 апреля, по версии армянской стороны, Азербайджан, грубо нарушив соглашения о перемирии в зоне карабахского конфликта от 12 мая 1994 года, предпринял крупномасштабное наступление вдоль всей линии соприкосновения вооружённых сил Нагорного Карабаха и Азербайджана с использованием тяжёлой техники и артиллерии.

Официальный Баку причиной своего наступления вглубь оборонительных линий армянских войск назвал предшествовавшие ему интенсивные обстрелы приграничных позиций и населённых пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении.

Так или иначе, но вооружённый конфликт трёхлетней давности стало наиболее масштабным возобновлением боевых действий вокруг Нагорного Карабаха, повлёкшим серьёзные потери с обеих сторон. Наиболее интенсивные бои велись в южном (Гадрут) и северо-восточном (Мартакерт) направлениях линии соприкосновения войск. В ночь с 4 на 5 апреля на южном участке фронта ВС Азербайджана применили реактивную систему залпового огня "Смерч".

Согласно достигнутой сторонами при посредничестве России устной договорённости, утром 5 апреля режим прекращения огня от 1994 года был восстановлен.

В результате боевых действий погибли 110 и получили ранения 121 армянских военнослужащих и добровольцев. О потерях ВС Азербайджана точные данные отсутствуют. 5 апреля 2016 года пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщила, что за время боевых действий азербайджанская армия потеряла убитыми 31 военнослужащего. По утверждениям армянских источников, Азербайджан в несколько раз занизил число погибших, говорит Eadaily.

Азербайджанским войскам на отдельных направлениях удалось продвинуть свои позиции. По данным армянской стороны, противнику было уступлено 8 квадратных километров территории вдоль линии соприкосновения. Баку утверждает о более 20 кв. км "освобождённой территории".