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03.04.2019
ЦАМТО

"Вертолеты России" провели конференцию по созданию перспективной вертолетной техники

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 2 апреля. На МВЗ им. М.Л.Миля холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) прошла научно-практическая конференция, посвященная разработке перспективной вертолетной техники с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

В конференции приняли участие представители Комитета Государственной Думы РФ по обороне, Военно-промышленной комиссии РФ, Минобороны России, научных и производственных организаций оборонно-промышленного комплекса.

Основной темой для обсуждения стал опыт применения вертолетов военного назначения в локальных военных конфликтах последних десятилетий, а также влияние современной концепции аэромобильности войск на научные исследования и разработку перспективных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки.

С приветственным словом от Комитета Государственной Думы РФ по обороне выступил депутат Алексей Хохлов. По его словам, "роль вертолетной техники военного назначения в вопросах обеспечения обороноспособности страны год от года только растет. Учитывая важность проблемы, Комитетом Государственной Думы по обороне в декабре прошлого года проведен круглый стол на тему "Военные конфликты нового типа, роль и место аэромобильных сил". Обсуждались изменения в характере войны, необходимость повышения оперативности действий войск для защиты страны от вторжения противника с различных направлений. Поднимался вопрос о целесообразности создания специализированного боевого вертолета десанта. Это важная и сложная задача. Требуется новый взгляд на перспективные винтокрылые машины как с позиций тактики, так и с позиций отечественного производителя".

Участники конференции отметили, что требования к новой авиатехнике постоянно возрастают не только в части боевой эффективности, но и по безопасности полетов, а также эргономичности всех систем управления вертолетом. Создание воздушных судов нового поколения должно опираться не только на опыт локальных конфликтов прошлого, но и на обширную базу данных, накопленную летчиками-испытателями авиазаводов.

"Армейская авиация всегда занимала особое место во всех военных конфликтах последних десятилетий. Вертолет – это незаменимое средство ближнего боя, огневой поддержки, высадки десанта, эвакуации людей из самых труднодоступных мест. Холдинг "Вертолеты России" постоянно взаимодействует с российским военным ведомством, внедряя в конструкцию как серийных, так и новых машин различные усовершенствования. Авиационная наука и практический опыт летчиков помогут спроектировать и создать перспективные летательные аппараты, учитывающие передовые подходы к аэромобильности войск. Мы, безусловно, ведем соответствующие исследования", – отметил исполнительный директор МВЗ им. М.Л.Миля Сергей Романенко.

Московский вертолетный завод ведет свою историю с создания в 1947 году опытно-конструкторского бюро (ОКБ), которое возглавил легендарный советский конструктор вертолетной техники Михаил Леонтьевич Миль. Под его руководством ОКБ разработало наиболее известные вертолеты марки "Ми", в том числе самый популярный вертолет в мировой истории – Ми-8.

Сегодня вертолеты семейства Миля эксплуатируются более чем в 100 странах, на всех континентах Земного шара. Предприятие постоянно ведет работы по модернизации военных и гражданских вертолетов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
Вертолеты России
ВПК РФ
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
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