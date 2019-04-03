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03.04.2019
ЦАМТО

ФАС инициированы массовые проверки организаций ОПК

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Экспертный совет ФАС в сфере ГОЗ России
Экспертный совет ФАС в сфере ГОЗ России.
Источник изображения: Александр Барыкин / vpk-news.ru

ЦАМТО, 2 апреля. По обращению Минобороны России начаты проверки 46 организаций, своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.

Такое поведение создает предпосылки к затягиванию договорной кампании 2019 года. Кроме того, в отношении 748 организаций ФАС России начинает проверку по факту несвоевременного представления отчетов о финансовой деятельности при исполнении ГОЗ по правилам, установленным постановлением Правительства РФ от 24 января 2019 года №27.

По мнению заместителя руководителя ФАС России Даниила Фесюка, "выполнение задач по реализации оборонных программ требует соблюдения дисциплины всеми участниками отношений, включая коммерческий сектор".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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