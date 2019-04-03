В 2019 году в конкурсе "Инженерная формула" Армейских международных игр-2019 будет задействована новая техника

ЦАМТО, 2 апреля. В конкурсе экипажей инженерных машин "Инженерная формула", проводимом в рамках Армейских международных игр-2019, впервые задействуются гусеничные минные заградители ГМЗ-3 и установки разминирования УР-77.

В целях повышения зрелищности состязаний в конкурс добавлены действия расчета гусеничного минного заградителя ГМЗ-3 по установке участка минного поля, а также расчета установки разминирования УР-77 по ее снаряжению двумя двигателями и имитации подрыва заряда.

Конкурс "Инженерная формула" проводится на трассе инженерного машинодрома, где экипажи многотонных инженерных машин, преодолевая препятствия, соревнуются в скорости прохождения трассы и выполнению инженерных задач. По своей сути, конкурс представляет собой зачетное упражнение курса вождения инженерных машин. В соревновании состязаются экипажи (расчеты) путепрокладчиков БАТ-2, машин разграждения ИМР-3М, машин для отрыва котлованов МДК-3, плавающих транспортеров ПТС-2.

Всеармейский этап конкурса в текущем году пройдет в июне-июле на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.