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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Контрольные занятия по боевой подготовке начались в войсках ЮВО

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Учения ВДВ в Краснодарском крае
Военные учения ВДВ в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Ростов-на-Дону. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 100 соединений и воинских частей Южного военного округа привлечено к контрольным занятиям по предметам боевой подготовки за зимний период учебного года, по итогам которых весь личный состав получит оценку достигнутой служебно-боевой деятельности, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие в полевых условиях продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин", - говорится в сообщении.

Особенностью предстоящих проверок станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и других.

Как отметили в пресс-службе, боевая подготовка военнослужащих организована на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах ЮВО, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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