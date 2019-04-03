Контрольные занятия по боевой подготовке начались в войсках ЮВО

Ростов-на-Дону. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 100 соединений и воинских частей Южного военного округа привлечено к контрольным занятиям по предметам боевой подготовки за зимний период учебного года, по итогам которых весь личный состав получит оценку достигнутой служебно-боевой деятельности, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие в полевых условиях продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин", - говорится в сообщении.

Особенностью предстоящих проверок станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и других.

Как отметили в пресс-службе, боевая подготовка военнослужащих организована на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах ЮВО, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.