Войти
03.04.2019
ТАСС

Глава NASA допустил высадку двух и более человек на Луне после 2024 года

90
0
0
Вид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны.
Источник изображения: © NASA

Джеймс Брайденстайн отметил, что окололунная станция Lunar Gateway "позволит осуществлять подобные действия"

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поставило цель на первом этапе высадить одного астронавта на поверхность Луны к 2024 году и допускает увеличение в дальнейшем состава экипажа спускаемого лунного модуля до двух человек. Об этом сообщил в понедельник директор NASA Джеймс Брайденстайн, выступая перед персоналом в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

"Это правда, что одним из вариантов может быть спускаемый модуль, рассчитанный на двух человек, и поднимающийся модуль также на двух человек. Конечная задача заключается в обеспечении возвращения [США] на Луну на постоянной основе", - информировал Брайденстайн. Он признал, что ему лично импонирует идея десантирования сразу двух экипажей и больше на одну и вторую стороны естественного спутника Земли.

Окололунная станция Lunar Gateway, которая замышляется как многофункциональный центр командования и обслуживания многоразового использования, "позволит осуществлять подобные действия", уточнил глава NASA, имея в виду идею одновременной высадки двух и более экипажей на Луну.

"Вице-президент [США Майкл Пенс] выразился предельно ясно по поводу того, что следующий мужчина или первая женщина, высадившаяся на Луне, будет из Соединенных Штатов", - сказал он, подчеркнув, что Lunar Gateway не будет похожа на поэтапно строившуюся Международную космическую станцию и будет предназначена для скорейшей высадки американца на поверхность Луны.

В феврале Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире организации в Вашингтоне сообщил о том, что американский проект освоения Луны будет включать в себя не только Lunar Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, вплоть до обитаемых модулей на поверхности Луны. При этом участие в этом проекте, по его словам, будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
МКС
Похожие новости
13.06.2018
NASA планирует привлекать астронавтов и космонавтов к полетам на корабле Orion
15.08.2017
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
26.08.2014
Россия может продлить работу на МКС после 2020 года
21.04.2014
"Государственный и частный космос: конкурентные возможности России"
13.01.2014
Российский двигатель направил "Сигнус" к МКС
03.10.2012
NASA приближает мечту о полете человека на Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500