Глава NASA допустил высадку двух и более человек на Луне после 2024 года

Джеймс Брайденстайн отметил, что окололунная станция Lunar Gateway "позволит осуществлять подобные действия"

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поставило цель на первом этапе высадить одного астронавта на поверхность Луны к 2024 году и допускает увеличение в дальнейшем состава экипажа спускаемого лунного модуля до двух человек. Об этом сообщил в понедельник директор NASA Джеймс Брайденстайн, выступая перед персоналом в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

"Это правда, что одним из вариантов может быть спускаемый модуль, рассчитанный на двух человек, и поднимающийся модуль также на двух человек. Конечная задача заключается в обеспечении возвращения [США] на Луну на постоянной основе", - информировал Брайденстайн. Он признал, что ему лично импонирует идея десантирования сразу двух экипажей и больше на одну и вторую стороны естественного спутника Земли.

Окололунная станция Lunar Gateway, которая замышляется как многофункциональный центр командования и обслуживания многоразового использования, "позволит осуществлять подобные действия", уточнил глава NASA, имея в виду идею одновременной высадки двух и более экипажей на Луну.

"Вице-президент [США Майкл Пенс] выразился предельно ясно по поводу того, что следующий мужчина или первая женщина, высадившаяся на Луне, будет из Соединенных Штатов", - сказал он, подчеркнув, что Lunar Gateway не будет похожа на поэтапно строившуюся Международную космическую станцию и будет предназначена для скорейшей высадки американца на поверхность Луны.

В феврале Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире организации в Вашингтоне сообщил о том, что американский проект освоения Луны будет включать в себя не только Lunar Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, вплоть до обитаемых модулей на поверхности Луны. При этом участие в этом проекте, по его словам, будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров.