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02.04.2019
Российская газета

На Юге России начались большие военные маневры

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Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

Мотострелковые дивизии и бригады 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа, а также части береговой обороны Черноморского флота подняли по тревоге. Хотя она учебная, действовать военнослужащим придется как реальном бою.

"Двусторонние учения пройдут в течение недели с батальонными тактическими группами на полигонах в Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области и в Крыму", - сообщили "РГ" в пресс-службе округа.

Известно, что этих маневрах будут решаться сложнейшие задачи. В частности, связанные с организацией взаимодействия подразделений различных видов и родов войск, которым предстоит использовать аэромобильные и инженерные штурмовые группы. Командиры потренируются в управлении стрельбой в системе разведывательно-огневых контуров. Артиллеристы отработают способы контрбатарейной борьбы, а пехота проведет снайперские дуэли.

На каждом учении задействуют до 1,5 тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники. Огневую и транспортную поддержку с воздуха им обеспечат более 40 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО. По указанию командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова в частях уже определили и согласовали с местными властями маршруты движения техники. Это важно, поскольку на учениях планируют широко использовать тяжелые бронемашины, в том числе танки Т-72Б3 и артиллерийские самоходки "Мста-С".

На каждом учении генералы задействуют до 1,5 тысячи солдат и офицеров и около 300 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3 и самоходки "Мста-С"

Тем временем на побережье Черного моря в Краснодарском крае экипажи Ми-8АМТШ с помощью системы ВСМ-1 выполнили учебное минирование местности протяженностью до пяти километров и шириной более 100 метров. Эта система состоит из нескольких контейнеров с кассетами мин и крепится на внешней подвеске вертолета. Для блокировки диверсионно-разведывательных групп "противника" и предотвращения высадки его морского десанта вертолетчики сбросили перед передним краем наших войск имитационные противопехотные и противотанковые мины.

А расчеты зенитной ракетной бригады ЮВО на своих учениях прикроют от воздушных ударов особо важные объекты. Для этого на полигон Молькино в Краснодарском крае выведены зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные артиллерийские "Шилка" и системы ПВО "Бук М2", "Стрела-10", "Тор" и "Оса".

Все эти учения - плановые. Однако скидку на это командиры не делают. Они прекрасно знают, какое внимание Югу России и Черноморскому региону уделяют в НАТО. Сообщалось, что на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля главы МИД стран альянса планируют обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море. Речь в том числе может идти об особом контроле в районе Крыма и наращивании корабельной группировки НАТО у берегов российского полуострова.

В минувший четверг в Черное море зашла оперативная группа кораблей альянса - голландский фрегат "Эвертсен", канадский "Торонто" и испанский "Санта Мария". В акватории к ним присоединились турецкий "Илдирим" и румынский "Регеле Фердинанд". Их экипажи вместе с грузинскими и украинскими кораблями береговой охраны проведут маневры Sea Shield - "Морской щит".


Юрий Гаврилов

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