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02.04.2019
Военное обозрение

Морская пехота США использует старые версии танков "Абрамс"

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Корпус морской пехоты США по-прежнему испытывает проблемы с финансированием (по американским меркам). В то время как сухопутные части готовятся получить новейшую версию танка Abrams M1A2D, морпехи только начинают модернизацию M1A1 – старой версии, увидевшей свет ещё в 1980-м году.

Источник изображения: Пресс-служба КМП США

На данный момент на вооружении корпуса стоит M1A1-FEP. Он во многом схож с версией, стоящей на вооружении национальной гвардии США, но имеет и свои отличия. M1A1-FEP использует HAP-3 (броню с пластинами из обедненного урана 3-го поколения), однако наиболее важным является тепловизор 2-го поколения (такой же устанавливается на версиях SEP M1A2), позволяющий идентифицировать цели на расстоянии 8000 м и поражать на 4000 м.

Тем не менее "Абрамс" корпуса морской пехоты заметно хуже армейского: хотя бы тем, что, у него нет панорамного командирского тепловизора. Так что нового комплекта для модернизации морпехи США ждали давно.

Улучшенный FEP включает в себя NGAP (броню с обедненным ураном 4-го поколения) и КАЗ Trophy APS.

В пакет модернизации входит замена дублирующего прицела наводчика и тактической связи: вместо устаревших радиостанций AN/PRC 119, которыми в настоящее время оснащен "Абрамс" морпехов, будут установлены новые. Также планируется монтаж интегрированной бортовой сети и системы наведения; вращающиеся электрические разъемы и новые кабели, каналы передачи данных о боезапасе.

Кроме переделки своих танков КМП США предстоит заменить и мостоукладчик, который был создан на базе М60, танка времен Вьетнамской войны. Программа обновления M1A1 Abrams включает в себя как комплекты модификаций, так и средства на бронетехнику поддержки.

В список входит и улучшенная версия БРЭМ M88A2 Hercules, при помощи которой танк может быть оперативно эвакуирован с поля боя.

В 2018 и 2019 годах Корпус запросил почти 23 миллиона долларов на модернизацию тяжелой бронетехники, сумма вырастет до 37,6 миллиона долларов в 2021 году и к 2024 потратить на комплекты планируется 57,7 миллиона долларов.

Краткий обзор армейской модернизации Abrams M1A2D

Модернизация M1A2C затрагивает бортовое питание, электронику, вычислительную технику, вооружение, броню и датчики.

В частности это:

Объединенная тактическая радиосистема: она объединяет различные типы радиостанций в единую сеть.

Улучшенный генератор, призванный компенсировать повышенное потребление мощности новым танковым оборудованием.

Модульность электронных блоков: можно будет заменить блок, без необходимости демонтажа всей системы.

Counter-IED IED Electronic Warfare3: последняя версия противоминной системы для "Абрамса"

Система по программированию боеприпасов ADL

Вспомогательный блок питания: позволяет танкам управлять бортовой системой во время операций, требующих пониженного уровня шума, без включения двигателя.

Улучшенная броня + КАЗ "Трофи"

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
C-130
M1 Abrams
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