Москва и Ереван проведут переговоры по ВТС

Ереван. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Представители министерства обороны Армении проведут 1-3 апреля в Москве переговоры в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, переговоры будут проведены в соответствии с протоколом армяно-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Как сообщал "Интерфакс", в начале февраля министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречи и переговоры с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу, директором ФСВТС России Дмитрием Шугаевым, главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым и руководителями предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

В феврале министр обороны Армении сообщил о планах Еревана продолжить закупки российских боевых самолетов. "Мы не будем ограничиваться четырьмя истребителями", - сказал он.

Как сообщал "Интерфакс", Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ. По данным газеты "Коммерсант", по условиям контракта Армения получит четыре новых Су-30СМ в 2020 году.

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) - один из самых современных боевых самолётов Вооруженных сил России. Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Разработчик самолета - "ОКБ Сухого".

Армения - союзник России по ОДКБ. В Армении действует российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.