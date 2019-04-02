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02.04.2019
ЦАМТО

В Минобороны России состоялось совещание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению МВТФ "Армия-2019"

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IV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

ЦАМТО, 1 апреля. В Минобороны России 29 марта состоялось очередное совещание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2019".

Совещание прошло под председательством врид начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ генерал-майора Андрея Гончарова.

В ходе совещания участники обсудили вопросы по подготовке и проведению форума, в том числе организацию демонстрационной программы на полигоне Алабино, научно-деловой программы, а также участие в работе МВТФ глав оборонных ведомств иностранных государства.В работе совещания приняли участие представители органов государственной власти, военного управления, ведущих предприятий и организаций.

Пятый МВТФ "Армия-2019" пройдет в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2017 г. №2403-р в период с 25 по 30 июня 2019 года.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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