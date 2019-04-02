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02.04.2019
ЦАМТО

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

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Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 1 апреля. В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта.

Современный учебно-тренировочный вертолетный центр построен по контракту АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM).

По договоренности сторон, венесуэльский персонал проходил в Российской Федерации обучение правилам эксплуатации российских тренажеров (на подвижном и неподвижном основаниях), различного оборудования для учебных классов, пунктов управления тренажерами и т.п.

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете. Обучение в таком центре делает подготовку пилотов более безопасной и эффективной и значительно экономит затраты на их подготовку в целом.

"Рособоронэкспорт и другие российские организации, участвующие в российско-венесуэльском военно-техническом сотрудничестве, сохраняют приверженность курсу на углубление взаимодействия с Министерством обороны и другими государственными ведомствами Венесуэлы, уделяя сегодня особое внимание обучению специалистов, а также своевременному обслуживанию поставленной техники", – уточнили в пресс-службе.

Как отметили в Рособоронэкспорте, Венесуэла с 2005 года является крупнейшим в Латинской Америке партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. "В эту страну было поставлено значительное количество российского вооружения и военной техники, в том числе многофункциональные истребители Су-30МК2, боевые и транспортные вертолеты марки "Ми", танки, боевые машины пехоты, ракетно-артиллерийское вооружение, современные средства противовоздушной обороны, автоматы Калашникова "сотой" серии. Это позволило стране в кратчайшие сроки обрести серьезный потенциал, надежно обеспечивающий национальную безопасность и обороноспособность", – подчеркнули в Рособоронэкспорте.

Сегодня поставленная из России в Венесуэлу вертолетная техника не только участвует в операциях против контрабандистов, но и успешно справляется с воздушной разведкой лесных пожаров, проведением спасательных и эвакуационных мероприятий в пострадавших от стихийных бедствий регионах, а также с доставкой гуманитарных грузов – продовольствия и имущества первой необходимости – в отдаленные районы страны, цитирует "РИА Новости" пресс-службу Рособоронэкспорта.

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