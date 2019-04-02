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02.04.2019
Интерфакс-АВН

Около 4 тысяч военнослужащих примут участие в учениях с Бологоевской ракетной дивизией, вооруженной "Ярсами"

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Военнослужащие РВСН. Архивное фото
Военные учения военнослужащих РВСН. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводит проверку Владимирского ракетного объединения, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе проверки будут проведены командно-штабные учения с Бологовским ракетным соединением. В общей сложности в проведении проверки и учениях будет задействовано около 4000 военнослужащих и более 400 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, воинские части и подразделения дивизии будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства.

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