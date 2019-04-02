С авиацией условного противника на юге России начали бороться "Буки" и "Тунгуски"

По сообщению пресс-службы Южного военного округа, на территории Краснодарского края начались учения войсковых соединений ПВО, которые планируется завершить к концу недели.

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В данном мероприятии, которое проходит на военном полигоне Молькино, задействованы свыше 1,5 тыс. военнослужащих и более 100 единиц спецтехники, включая ЗРПК "Тунгуска", ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК "Бук-М2"и "Оса". Техника будет задействованы для борьбы с боевой авиацией условного противника.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, основной целью военных учений является отработка военными задач, связанных с прикрытием побережья Чёрного моря от атак условного противника с воздуха.

В последний день тактических учений планируется провести комплексную тренировку, в ходе которой военнослужащие отработают навыки управления системой огня дивизиона, а также осуществят электронный запуск ракет из штатного вооружения.

Организация и проведение министерством обороны учений войск ПВО во многом обусловлено участившимися случаями приближения к воздушным границам России американских стратегических бомбардировщиков. Так, на минувшей неделе западные диспетчерские службы сообщали об обнаружении трёх бомбардировщиков B-52H Stratofortress вблизи Калининградской области. Участились случаи появления натовской авиации и у южных границ России.