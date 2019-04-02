Источник назвал дату первого в 2019 году пуска ракеты "Протон" с Байконура

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первый в этом году старт ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационным спутником "Благовест" в интересах Минобороны России планируется осуществить с космодрома Байконур 23 мая, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее московский Центр Хруничева, производящий "Протоны-М", сообщил, что в 2019 году будет выполнено не менее шести пусков данных ракет.

"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Благовест" с космодрома Байконур намечается на 23 мая", - сказал собеседник агентства.

Ранее начальник штаба, замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области.

За время эксплуатации ракеты "Протон-М" произведено 104 пуска.

Ранее другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что этим запуском будет завершено формирование орбитальной группировки из четырех спутников связи "Благовест" в интересах Минобороны России. Первые три космических аппарата "Благовест" были выведены на орбиту в августа 2017 года, апреле и декабре 2018 года.

Телекоммуникационные спутники "Благовест" разработаны предприятием "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева по контракту с Минобороны РФ на базе платформы "Экспресс-2000". Всего в группировку будут входить четыре космических аппарата, равномерно размещенных на геостационарной орбите. Группировка обеспечит глобальное покрытие и гарантирует российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных, телерадиопрограммам, интернету, телефонии и другим видам связи. Космические аппараты используют перспективные Ка- и Q-диапазоны частот.

Спутники тяжелого класса "Благовест" стали первыми космическими аппаратами, в состав которых вошла полезная нагрузка производства ИСС. Гарантийный срок службы спутника "Благовест" составляет 15 лет.