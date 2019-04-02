Новая "шкурка" для БМП "Брэдли" - американская или израильская?

Вслед за "Абрамсом" комплекс активной защиты получит и старая американская БМП

В вопросе обновления своего парка бронетехники Пентагон сделал выбор в пользу очередной модернизации уже имеющихся образцов вооружения. Возможно, причина такого решения – в отсутствии перспективных концепций. Во всяком случае, если учесть, что на модернизацию менее чем трех сотен "Абрамсов" Трамп выделяет 6 миллиардов долларов, предположить попытку сэкономить довольно сложно.

Что касается БМП, то хотя Пентагон и объявил конкурс по разработке новых боевых машин пехоты (OMFV), которые должны заменить "Брэдли", начиная с 2026-го года, но находящиеся в войсках боевые машины будут модернизировать. Судя по сообщению американских источников, как и в ситуации с "Абрамсом", основной упор будет сделан на усиление защищенности машины.

Собственно, экстенсивный модернизационный потенциал в этом вопросе давно исчерпан – при очередном усовершенствовании военные подняли вопрос о возвращении БМП изначальных вместимости, комфорта, подвижности, сниженных из-за роста бронирования и веса. И это при том, что даже перегруженная машина не обеспечивала экипажу и десанту необходимого уровня защиты от современных (и не очень) противотанковых средств.

В контексте озвученных проблем стало ясно, что радикально улучшить ситуацию с вопросом защищенности нужно не за счет увеличения толщины брони, а с помощью внедрения систем активной защиты. Именно эти работы и стали приоритетными в рамках одной из программ модернизации армии США, которая обозначена как Next Generation Combat Vehicle (NGCV) – Боевые машины следующего поколения.

Важнейшей ее составляющей являются Модульные системы активной защиты - The Modular Active Protection Systems (MAPS). Работы над ними, продолжающиеся уже много лет, сведены в программу RDECOM, которую возглавляет и координирует Центр наземных транспортных систем.

Всего над созданием MAPS трудятся 55 предприятий США различного профиля: от конструкторских бюро, до компьютерных центров и НИИ, задача которых состоит в том, чтобы выявить любые угрозы, с которыми может столкнуться бронетехника, как в конфликте низкой интенсивности, так и в полномасштабной войне, и найти пути их нейтрализации.

Совсем недавно Центр наземных транспортных систем RDECOM армии США представил комплекс MAPS для БМП "Брэдли".

Комплекс активной защиты является сложной системой, решающей две главные задачи – выявление угрозы (ракетного пуска, летящей в машину гранаты или снаряда ПТРК) и ее уничтожение. Непосредственно система противодействия включает в себя две составляющие: soft, нейтрализующую угрозу с помощью радиопомех, электромагнитных сигналов, выставления ложной цели или укрытия за маскирующей завесой и hard – уничтожающую вражеские снаряды на подлете – противоракетой или шрапнелью.

Применение MAPS позволяет серьезно облегчить БМП, увеличив при этом ее защищенность. В этом году, как предполагается, первые "Брэдли", оснащенные этим КАЗ, поступят в войска для полевых испытаний и доработок. Впрочем, это лишь надежды американских разработчиков и производителей, не факт, что они сбудутся. Ведь аналогичная система разработана и для танка "Абрамс".

Однако для его модернизации принято решение на уровне Белого дома задействовать не американский КАЗ, а израильский аналог - Trophy (альтернативное название ASPRO-A) в танковом варианте HV. Отметим, что еще в 2007 году израильтянами был представлен комплекс Trophy Light, предлагаемый для установки на бронетехнике с боевой массой не более 30 тонн (бронетранспортеры, БМП и т.д.). А в июне 2014 года компания Rafael опубликовала первые сведения о системе Trophy-LV, которая, как утверждается, сможет защищать легкую технику наподобие бронеавтомобилей.

Поэтому, учитывая влияния произраильского лобби на принятие решений в Вашингтоне, вполне реально, что и для "Брэдли" будет выбран не MAPS, а Trophy Light.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",