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WarSpot

MAPS заменит Trophy?

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы могут отказаться от израильских систем активной защиты для бронетехники. Вчера, 17 февраля, пресс-служба компании Lockheed Martin объявила о подписании контракта с армией США на поставку опытной партии систем MAPS.

Modular Active Protection System, она же MAPS, является комплексной системой, включающей компьютер, который объединяет датчики обнаружения/отслеживания и нейтрализации/перехвата. По словам разработчиков, модульность MAPS позволяет использовать единую систему на различных типах бронетехники, комплектуя её датчиками и наборами средств противодействия, необходимыми для выполнения конкретных задач.

Промо-ролик системы MAPS

Подписание контракта на пять комплектов MAPS является подведением итогов работы, которую с 2014 года совместно проводили армия США и Lockheed Martin. Тестирование будет проводиться на танках Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker. Контракт рассчитан на три года и включает в себя опцион на 15 дополнительных комплектов MAPS. За это время армия США намерена провести комплексные проверки системы активной защиты и принять окончательное решение о начале массовых закупок.

Заявленные возможности MAPS — уникальны, поскольку включают в себя все существующие и перспективные системы активной защиты бронетехники. Датчики смогут различать типы угроз и действовать в зависимости от типа нацеленного на них боеприпаса. Так, реактивные гранаты будут перехватываться «жёстким» методом, а управляемые противотанковые ракеты могут подавляться «мягким» воздействием на электронику. Кроме того, заявлено, что MAPS сможет защищать технику от мин и самодельных взрывных устройств.

Схема «мягкого» воздействия на противотанковую ракету

Источник изображения: lockheedmartin.com

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Страны
Израиль
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Stryker
Град РСЗО
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ИТ
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