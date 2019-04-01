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01.04.2019
Российская газета

Атомные минометы поддержали наступление под Тамбовом

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Источник изображения: Сергей Орлов/ РИА Новости

Гигантские самоходные минометы "Тюльпан" обеспечили продвижение войск на маневрах в Тамбовской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По легенде учения, разведывательные беспилотники засекли в многоэтажном доме огневые точки противника - они могли помешать наступлению группы войск. Артиллеристы из бригады большой мощности ЗВО получили приказ устанить помеху. 240-миллиметровые "Тюльпаны" на гусеничном ходу совершили 25-километровый марш, в расчетное время вышли на заданную позицию и с дистанции пять километров сравняли цель с землей.

Огневой мощи минометов самого крупного в российской армии калибра достаточно для уничтожения не только многоэтажек, но и зарытых глубоко в землю железобетонных бункеров. В Афганистане "Тюльпан" одним выстрелом стер с лица земли крепость вместе с засевшими в ней боевиками. Пятиметровое орудие отправляет 230-килограммовые мины размером с человека на расстояние в 20 километров. Помимо обычных боеприпасов, в арсенал "Тюльпана" входит и тактические термоядерные мины мощностью две килотонны.


Антон Валагин (Тамбов)

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
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