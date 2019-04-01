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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Корабли Каспийской флотилии провели учение с силами ПВО в акватории Махачкалинской бухты

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Катера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фото
Катера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Ростов-на-Дону. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи малых ракетных кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа совместно с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) провели учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

В учении были задействованы дежурные расчёты более 10 надводных кораблей и катеров флотилии, в том числе малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", рассказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы полковник Вадим Астафьев.

"По замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен массовый подлёт авиации условного противника к пункту базирования кораблей Каспийской флотилии в сухогрузной гавани Махачкалы. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты отработали приём и анализ данных по воздушной обстановке", - отметил он.

По словам В.Астафьева, воздушные цели были условно уничтожены из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Палаш" и "Пальма", а также из артиллерийских установок АК-630 и АК 630-М2 "Дуэт".

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Продукция
АК-630 Ласка
Град Свияжск
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