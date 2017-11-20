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Около 20 кораблей Каспийской флотилии отразили нападение условного противника с воздуха

21.11.2017 ТАСС 90 0
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Источник: © Минобороны РФ

В учениях участвовали ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии в ходе учений отразили налет авиации условного противника, уничтожив больше десятка воздушных целей. Об этом сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Около 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань", а также дежурные расчеты четырех центров управления соединений и частей приняли участие в отражении налета авиации", - сказал Астафьев.

По легенде учений, близ границ России была обнаружена авиация условного противника, по сигналу из Центра управления флотилии противовоздушное вооружение кораблей было приведено в готовность, для дезинформации "неприятеля" были активизированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки.

Астафьев уточнил, что при подходе на рубеж ведения огня больше десяти воздушных целей были условно уничтожены огнем установок "Палаш" и "Пальма", АК-630, а также других средств корабельной ПВО.
20.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ

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