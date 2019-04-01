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01.04.2019
РИА Новости

Разработчик рассказал об особенности новейшего АК-12

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Источник изображения: РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Помощник директора оружейного производства концерна "Калашников" Виктор Копытцев рассказал телеканалу "Звезда" об особенностях новейшего автомата АК-12.

Разработчик отметил, что выступающие зубцы в форме короны, появившиеся на дульном срезе автомата, предназначены для бойцов спецподразделений и могут выполнять несколько функций.



Так, по словам Копытцева, они помогают разбить стекло при штурме здания или транспортного средства, а также преодолевать проволочное заграждение. При этом колючая проволока как бы насаживается на дуло таким образом, что выпущенная затем пуля перебивает ее посередине.

Ранее сообщалось, что Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник". Первая партия нового оружия поступила в войска в конце прошлого года.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
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