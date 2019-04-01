Пентагон вернулся к стратегии времен "холодной войны"

Пентагон вернулся к тактике, опробованной во времена "холодной войны" с Советским союзом, указывают американские военные эксперты. Мобилизация без предварительного уведомления была главной особенностью военной стратегии противодействия США СССР. Ранее президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии ФСБ указал на усиливающееся давление НАТО на западные границы России.

Неожиданное развертывание в Польше 6-го пехотного полка армии США указало на то, что Пентагон снова возвращается к тактике внезапных маневров в Европе, применяемой во время "холодной войны" с Советским союзом - об этом пишет американское военное издание Stars and Stripes.

Мобилизация без предварительного уведомления была главной особенностью военной стратегии противодействия США Советскому Союзу.

"Мы получили уведомление немедленно выдвинуться в Польшу", - рассказал командир 2-й танковой бригады полковник Чад Чалфонт.

Теперь армия США вновь осваивает искусство мгновенного развертывания, поскольку она адаптируется к новой стратегии Пентагона, известной как динамическое применение силы. Она предусматривает непредсказуемое движение войск.

"Мы будем делать это на регулярной основе. Для любого из наших противников наши действия будут непредсказуемы на любом плацдарме. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Это все направлено на сдерживание противников и мобильность", - сказал заместитель командующего Национальной гвардии армии США в Европе генерал-майор Джон Гронски.

Для Европы прибытие американских пехотинцев с военной базы Форт-Блисс в Техасе также стало кульминационным событием пятилетних усилий по восстановлению численности сил, которые были в значительной степени сокращены после окончания "холодной войны".

"Последний танк армии США покинул Европу в 2013 году, следующий состав ротационных сил вернулся с танками примерно через год из-за того, что изменилась обстановка в сфере безопасности",

- пояснил Гронски.

Большая часть солдат будет находиться в Польше примерно до середины апреля, проводя учения со стрельбой из боевого оружия, предоставленного из запасов армии в Нидерландах.

"Это почти как если бы мы просто начали воевать там, где остановились", - сказал Чалфонт, чьи солдаты провели несколько дней на учениях на полигоне Дравско-Поморске на северо-западе Польши.

Но хотя учения знаменуют собой шаг вперед командования НАТО в Европе, остаются вопросы о способности армии массово реагировать на серьезный вызов данном регионе, указывают американские военные аналитики.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса повышают расходы на оборону из-за России. По его словам, члены Союза повышают расходы не для того, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу.

"Мы видим более сильную Россию, мы видим террористов на наших границах", - добавил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что американцы "на 100% привержены НАТО", передает ФАН.

В начале нынешнего месяца

президент России Владимир РџСѓС‚РёРЅ на ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности указал на усиливающееся давление НАТО на западные границы России.

"Вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку, и, к сожалению, не в лучшую сторону", - пояснил российский лидер.

В этой связи он призвал сотрудников центрального аппарата, территориальных управлений и специальных подразделений ФСБ профессиональных и слаженных действий, готовности оперативно и результативно решать поставленные задачи.

В недавнем оборонном документе НАТО отмечается, что альянс реализует стратегию присутствия в регионе Черного моря, которая заключается в увеличении срока пребывания сил НАТО в его акватории.

Это осуществляется совместно с союзниками по региону - Румынией, Болгарией и Турцией. В 2018 году, говорится в докладе, корабли НАТО проводили на патрулировании в Черном море 120 дней вместо 80, как это было ранее, передает НСН.

В декабре прошлого года Путин в ходе большой пресс-конференции пояснил, что "российская угроза" является выдумкой со стороны Запада.

"НАТО, нужна обязательно внешняя угроза, иначе не обеспечить этого сплочения, надо против кого-то сплачиваться. Против России - это хорошо, крупнейшая ядерная держава", - сказал российский лидер.

Рафаэль Фахрутдинов