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01.04.2019
Российская газета

Завершающий этап госиспытаний ЗРК "Витязь" проходит на полигоне Ашулук

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin \ http://www.vitalykuzmin.net

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь". Демонстрация перспективного ЗРК малой и средней дальности прошла в рамках воздушно-огневой конференции Воздушно-космических сил России.

С боевыми возможностями "Витязя" ознакомился командующий Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, комплекс С-350 "Витязь" предназначен для поражения низколетящих крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и самолетов, пытающихся скрыться за счет снижения высоты.

"Витязь" представляет из себя самоходную пусковую установку, работающую совместно с всеракурсным неподвижным радаром с электронным сканированием воздушного пространства и командным пунктом на базе шасси грузовика", - говорится в сообщении.

Пусковая установка комплекса С-350 включает 12 ракет, расположенных в цилиндрических контейнерах. Одна батарея "Витязя" способна одновременно поражать 12 баллистических и 16 аэродинамических целей на дальности до 60 километров и высоте от 10 метров до 30 километров.

Напомним, в декабре прошлого года в СМИ сообщили, что в 2019 году ЗРК "Витязь" начнет поступать в войска. Вмести с ним в строевые части поступят комплексы С-400 и "Панцирь-С".


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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