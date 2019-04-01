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01.04.2019
Российская газета

Испытание огнем: стрельбу из АКМ с раскаленным стволом сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Легендарный автомат АКМ в очереднйо раз доказал свою надежность. Новый Калашников может стрелять даже с раскаленным докрасна стволом.



Видеозапись испытания опубликовала ТК "Звезда". В ролике можно увидеть, как военнослужащий разогревает АК-12 с помощью паяльной лампы. Опасность заключается в том, что из-за накаливания может произойти деформация ствола, в результате чего при выстреле его разорвет в руках стрелка.

Тем не менее испытатель вставляет магазин с патронами и делает несколько выстрелов. Инцидентов не происходит.

Напомним, что в прошлом году на вооружение был принят новый автомат Калашникова - АК-12. Он получил телескопический приклад с четырьмя вариантами регулировки. Это позволит солдатам подстраивать оружие под себя. Кроме того, у него появился новый режим ведения огня: очередью с отсечкой в два патрона.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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