Испытание огнем: стрельбу из АКМ с раскаленным стволом сняли на видео

Легендарный автомат АКМ в очереднйо раз доказал свою надежность. Новый Калашников может стрелять даже с раскаленным докрасна стволом.

Видеозапись испытания опубликовала ТК "Звезда". В ролике можно увидеть, как военнослужащий разогревает АК-12 с помощью паяльной лампы. Опасность заключается в том, что из-за накаливания может произойти деформация ствола, в результате чего при выстреле его разорвет в руках стрелка.

Тем не менее испытатель вставляет магазин с патронами и делает несколько выстрелов. Инцидентов не происходит.

Напомним, что в прошлом году на вооружение был принят новый автомат Калашникова - АК-12. Он получил телескопический приклад с четырьмя вариантами регулировки. Это позволит солдатам подстраивать оружие под себя. Кроме того, у него появился новый режим ведения огня: очередью с отсечкой в два патрона.

Николай Грищенко