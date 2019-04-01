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01.04.2019
Российская газета

В Иваново прилетел новый "самолет-гриб"

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Источник изображения: Минобороны РФ

В базирующийся в Иванове авиацентр подготовки летного состава ВКС России поступил модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. За характерную форму летающий радар получил прозвище "самолет-гриб".

- Авиатехника прошла комплексные приемочные испытания на земле и в воздухе, - рассказали в Минобороны России.

Советские самолеты дальнего радиолокационного дозора А-50 модернизируют в Таганроге, на авиакомплексе имени Бериева. Обновленные "грибы" впридачу к возросшим возможностям по обнаружению воздушных целей получают способность управлять истребителями. Классический А-50 был способен обмениваться данными в автоматическом режиме лишь с высотными перехватчиками МиГ-31, обновленная версия самолета может передавать целеуказания любым самолетам фронтовой авиации и наземным системам ПВО.

Прилетевший в Иваново А-50У - шестой самолет, модернизированный по контракту с Минобороны. Седьмая машина будет передана военным в 2021 году, сообщил Вячеслав Михеев, генеральный директор концерна "Вега", где создают радиоэлектронное оборудование летающих радаров.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
ТАНТК им. Бериева
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