В Иваново прилетел новый "самолет-гриб"

В базирующийся в Иванове авиацентр подготовки летного состава ВКС России поступил модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. За характерную форму летающий радар получил прозвище "самолет-гриб".

- Авиатехника прошла комплексные приемочные испытания на земле и в воздухе, - рассказали в Минобороны России.

Советские самолеты дальнего радиолокационного дозора А-50 модернизируют в Таганроге, на авиакомплексе имени Бериева. Обновленные "грибы" впридачу к возросшим возможностям по обнаружению воздушных целей получают способность управлять истребителями. Классический А-50 был способен обмениваться данными в автоматическом режиме лишь с высотными перехватчиками МиГ-31, обновленная версия самолета может передавать целеуказания любым самолетам фронтовой авиации и наземным системам ПВО.

Прилетевший в Иваново А-50У - шестой самолет, модернизированный по контракту с Минобороны. Седьмая машина будет передана военным в 2021 году, сообщил Вячеслав Михеев, генеральный директор концерна "Вега", где создают радиоэлектронное оборудование летающих радаров.

Антон Валагин