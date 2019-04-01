200 самолётов "противника" уничтожили лётчики на учениях в Карелии - ЗВО

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Лётчики Западного военного округа (ЗВО) на авиационных учениях "Ладога-2019", которые идут в Карелии, уничтожили более 200 самолётов условного противника.

"Цели поражались как на предельно малых высотах, так и на высотах свыше 10 тысяч метров", - отмечается в сообщении ЗВО, распространённом в пятницу.

По данным штаба округа, "в течение недели лётчики-истребители отрабатывают элементы воздушного боя с условным противником, а также боевое применение авиационных средств поражения по воздушным мишеням".

Всего за время учений проведено более 70 самолётовылетов на боевое применение в дневное время и свыше 60 - ночью.

"При этом совершено более 150 пусков управляемых ракет. Около 10% лётчиков-истребителей впервые применили управляемые ракеты днём, а каждый пятый лётчик - ночью. По итогам боевых стрельб молодые летчики получили допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В ходе манёвров уничтожено более 200 самолётов "противника", информирует штаб округа.

Учения идут над полигоном и в прибрежной зоне Ладожского озера. Учебно-боевые задачи выполняются на самолётах МиГ-31БМ, различных модификациях самолётов Су-27, а также на Су-34, Су-35С и Су-30СМ2.