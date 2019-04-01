Войти
01.04.2019
Интерфакс-АВН

Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"

171
0
+1
АПЛ проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск"
Первая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Многоцелевые ракетные подводные крейсеры проекта "Ясень" обладают боевыми характеристиками, которые позволяют им выполнять функции стратегического неядерного сдерживания, сообщил "Интерфаксу" глава "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта "Ясень" универсальны как носители ракетного и торпедного оружия. За счёт ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории ВМФ России эта многоцелевая лодка может осуществлять не только противокорабельные операции, но и выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания", - отметил М.Будниченко.

По его словам, на совещаниях в Минобороны РФ неоднократно отмечалось, что "стране необходимы малошумные корабли с высокоточным оружием, которые как можно дольше могут находиться под водой".

"Атомоходы проектов "Ясень" и "Борей" - это более высокотехнологичные и наукоемкие подлодки", - отметил М.Будниченко.

Он сообщил, что построенные на "Севмаше" АПЛ "Князь Владимир" (проект 955А "Борей-А") и "Казань" (проект 885М "Ясень-М") проходят испытания.

"Сегодня в составе ВМФ находятся лучшие корабли, которые гарантированно обеспечивают безопасность страны во всей районах Мирового океана", - подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время в боевом составе Военно-морского флота России находятся три атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955 и одна АПЛ проекта 885. Все они были построены на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
955 Борей
Ядерный щит
Похожие новости
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
30.01.2017
Стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" будет спущен на воду в 2017 году - "Севмаш"
01.08.2016
Судостроительное предприятие "Севмаш". Досье
29.07.2014
На «Севмаше» началось строительство трех атомных подводных лодок
29.07.2014
Князья-ракетоносцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века