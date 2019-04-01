Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Многоцелевые ракетные подводные крейсеры проекта "Ясень" обладают боевыми характеристиками, которые позволяют им выполнять функции стратегического неядерного сдерживания, сообщил "Интерфаксу" глава "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта "Ясень" универсальны как носители ракетного и торпедного оружия. За счёт ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории ВМФ России эта многоцелевая лодка может осуществлять не только противокорабельные операции, но и выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания", - отметил М.Будниченко.

По его словам, на совещаниях в Минобороны РФ неоднократно отмечалось, что "стране необходимы малошумные корабли с высокоточным оружием, которые как можно дольше могут находиться под водой".

"Атомоходы проектов "Ясень" и "Борей" - это более высокотехнологичные и наукоемкие подлодки", - отметил М.Будниченко.

Он сообщил, что построенные на "Севмаше" АПЛ "Князь Владимир" (проект 955А "Борей-А") и "Казань" (проект 885М "Ясень-М") проходят испытания.

"Сегодня в составе ВМФ находятся лучшие корабли, которые гарантированно обеспечивают безопасность страны во всей районах Мирового океана", - подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время в боевом составе Военно-морского флота России находятся три атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955 и одна АПЛ проекта 885. Все они были построены на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).