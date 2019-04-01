"Мастер простых решений". Самые известные самолеты Ильюшина

К 125-летию Сергея Владимировича Ильюшина ТАСС совместно с ПАО "Ил" вспоминает уникальные машины, созданные выдающимся советским авиаконструктором

Специалисты и историки авиации сходятся во мнении, что у Ильюшина практически не было "неудачных" проектов. Его самолеты вынесли на своих крыльях тяжелейшее бремя Великой Отечественной войны, а в мирное время зарекомендовали себя как надежные воздушные лайнеры. Под руководством Сергея Владимировича спроектированы, построены и испытаны в полете десятки машин, многие из которых оказались непревзойденными по летным характеристикам, простоте конструкции, технологии и надежности. "Илы" хорошо известны во всем мире.

И сегодня ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) продолжает активную работу над созданием новых машин, среди которых — легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, пассажирский ближнемагистральный Ил-114, перспективная модификация пассажирского широкофюзеляжного лайнера Ил-96 с удлиненным почти на 10 м фюзеляжем и современным бортовым оборудованием Ил-96-400М, средний военно-транспортный Ил-276, а также различные модификации на базе тяжелого Ил-76 (его еще называют "самолетом ста профессий" — прим. ТАСС).

Все эти машины создаются с использованием цифровых технологий проектирования и производства, в них внедряются различные передовые технологии и инновационные решения, однако неизменным остается одно — простота проектных решений, которая была характерной чертой авиаконструктора Ильюшина. Он был "мастером простых решений", а его технические разработки намного опередили свое время и определили главные направления в отечественном авиастроении на долгие годы вперед.

ЦКБ-26. Самый первый

Этот дальний бомбардировщик стал первым самолетом, построенным ильюшинским конструкторским бюро (КБ). При его испытаниях были получены хорошие летные характеристики, не уступавшие зарубежным аналогам. В дальнейшем на основе этой модели были также разработаны интересные модификации: ДБ-3 и ДБ-3Ф, которая впоследствии была названа Ил-4.

ЦКБ-26, 1935 год Источник изображения: © Кадр из кинохроники/Архив ПАО "Ил"

Самолет ДБ-3 был построен в 1936 году. На одном из серийных бомбардировщиков, переоборудованных в рекордный самолет ЦКБ-30 "Москва", экипаж под командованием летчика-испытателя Владимира Коккинаки совершил дальний перелет Москва — Дальний Восток и трансатлантический Москва — Северная Америка.

По второму маршруту сегодня летают современные самолеты. В 1965 году решением Международной авиатранспортной ассоциации Владимир Коккинаки как первопроходец кратчайшего пути между Европой и Америкой был награжден бриллиантовым ожерельем "Цепь пионера розы ветров". По мнению разработчиков, эти рекордные полеты позволили выявить потенциальные возможности машины, в результате чего ДБ-3 твердо завоевал репутацию отличного "дальника" и был запущен в массовое производство.

Дальний бомбардировщик ДБ-3 Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

В 1939-м коллектив КБ под руководством Ильюшина выпустил новую модификацию — ДБ-3Ф. Оснащенная улучшенным планером, вооружением и более мощными двигателями, эта машина сменила в 1940 году самолет ДБ-3 в серийном производстве.

В августе 1941 года ильюшинские самолеты еще раз доказали свои великолепные летные качества. В ночь на 8 августа 13 ДБ-3Т ВВС Балтийского флота нанесли бомбовые удары по целям в Германии, в том числе и Берлину, преодолев туда и обратно 1760 км, из них 1400 — над морем. Это был ответ за попытку немецких самолетов совершить ночью 22 и 23 июля 1941 года массированные воздушные налеты на Москву.

Когда работает большой коллектив, почему присваивают машине имя одного человека? С моей точки зрения, это правильно, потому что прежде всего конструктор несет ответственность за свое детище. Много неприятных перипетий было в моей жизни, но часто о них мои товарищи по работе не знали, я не перекладывал на них ответственность. Присвоение имени конструктора ко многому обязывает, потому что это не только большая честь, но и огромная ответственность перед народом Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, Трижды Герой Социалистического Труда

ДБ-3Ф переименовали в Ил-4 в марте 1942 года в соответствии с постановлением Госкомитета обороны.

Ил-2. Легенда авиации

Этот самолет принес Сергею Ильюшину большую славу. Во второй половине 1930-х годов он предложил руководству страны создать бронированный штурмовик — "летающий танк" для непосредственной авиационной поддержки войск на поле боя в условиях сильной противовоздушной обороны противника. Идея авиаконструктора заключалась в создании планера из обтекаемого бронекорпуса, что позволяло значительно снизить вес конструкции самолета и оснастить его мощным вооружением.

…назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или, иначе говоря, "летающего танка", у которого все жизненные части забронированы. Наше КБ решило заставить броню работать в корпусе самолета, сделать ее рабочим телом. До сих пор конструкторы надевали броню на каркас только с целью его защиты. А тут был спроектирован бронекорпус, заключающий в себе все жизненно важные части боевой машины — мотор, кабину экипажа, системы двигателя и тому подобное. Корпусу придавалась обтекаемая форма Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, Трижды Герой Социалистического Труда

Штурмовик Ил-2 Источник изображения: © Архив ПАО "Ил"

В марте 1941-го в Воронеже состоялся первый полет серийного штурмовика в одноместном варианте. Однако опыт боевых действий Великой Отечественной войны показал, что Ил-2 без оборонительного заднего пулемета беззащитен против вражеских истребителей, и в первые месяцы войны штурмовые части несли большие потери. Поэтому в сжатые сроки был разработан и принят на вооружение двухместный вариант (с кабиной стрелка для обстрела самолетов противника в задней полусфере).

Будущий штурмовик в буквальном смысле слова предстояло ковать из стали. Сложной задачей оказался выбор толщины стального листа, чтобы зря не перетяжелить машину Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, Трижды Герой Социалистического Труда

Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в истории. Всего было выпущено более 36 тыс. машин. В вермахте его называли "мясорубкой" и "железным Густавом", однако немецкие летчики прозвали Ил-2 "бетонным самолетом" — за высокую боевую живучесть. Максимальная горизонтальная скорость самолета у земли составляла 390 км/ч, а на высоте 1200 м — 405 км/ч. Время подъема на высоту 1000 м — 2,2 мин. При этом за один боевой разворот штурмовик набирал высоту 400 м.

За годы войны было создано несколько модификаций самолетов. Ил-2 и его дальнейшее развитие — штурмовик Ил-10 — активно применялись во всех крупных сражениях, в том числе и в Советско-японской войне.

Дальний бомбардировщик Ил-4 Источник изображения: © Архив ПАО "Ил"

Именно штурмовики Ил-2 и дальние бомбардировщики Ил-4 стали основной ударной силой советской авиации в годы войны. По сути, как отмечают авиационные специалисты, вся штурмовая авиация как новый род войск, тесно взаимодействующий с сухопутными силами, была создана на основе самолетов конструкции Ильюшина.

За создание и совершенствование Ил-2, за разработку Ил-10 Ильюшину были присуждены четыре Сталинские премии. А в 1941 году по совокупности заслуг (Ил-2 и Ил-4) ему было присвоено первое звание Героя Социалистического Труда.

Ил-12. "Междугородный автобус"

Несмотря на то, что в годы войны основные усилия авиапромышленности были направлены на удовлетворение нужд фронта, в 1943-м по своей инициативе Сергей Ильюшин начинает проектировать пассажирский самолет на 27 мест. Конструктор понимал, что как только закончится война, стране потребуется комфортабельный, экономичный и более скоростной самолет по сравнению с имеющимся в то время двухмоторным поршневым Ли-2, созданным на базе лицензионного американского Douglas DC-3.

Ил-12 Источник изображения: © Василий Егоров/ТАСС

Начали мы проектировать Ил-12 в июне 1943 года. Мы верили, что победа будет за нами, иначе бы не стали работать над пассажирским самолетом Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, Трижды Герой Социалистического Труда

Проект пассажирского двухмоторного Ил-12 был одобрен в январе 1944 года, а через год машину подняли в воздух. С 1947-го самолет начинает широко эксплуатироваться в "Аэрофлоте". Причем использовался он не только для пассажирских перевозок, но и для транспортировки различных грузов. Кстати, машина успешно поставлялась на экспорт: больше всего купил Китай, где Ил-12 летал вплоть до начала 1990-х годов.

За создание этой машины Ильюшину была присуждена Сталинская премия.

Ил-14. "Полярник"

На основе опыта эксплуатации Ил-12 в самых различных климатических и погодных условиях был создан пассажирский самолет Ил-14, ставший впоследствии рабочей лошадкой "Аэрофлота" и всей полярной авиации.

Машина получилась очень удачной, легкой в управлении, неприхотливой и достаточно надежной. Особенно приглянулась полярникам, поскольку суровый климат не позволял использовать большинство других самолетов. В 1962 году для действий в Арктике несколько "полярников" получили убираемое лыжное шасси и внутрифюзеляжный топливный бак.

Вплоть до второй половины 1950-х годов Ил-14 являлся основным самолетом правительственного отряда, а различные его варианты эксплуатировались до начала 1990-х годов.

Ил-14 Источник изображения: © Владимир Мусаэльян/ТАСС

Самолет использовался больше как гражданский лайнер, однако были в его истории и боевые эпизоды. Машины обеспечивали деятельность контингента советских войск в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году. Поставленные за рубеж Ил-14 стали участниками Суэцкого кризиса на стороне Египта. Впоследствии они использовались для высадки десанта в ходе различных локальных конфликтов. Также заметным эпизодом стало участие в Кубинском кризисе 1962-го — самолеты применялись для доставки различных грузов на Кубу и там впоследствии и остались. Ил-14 эксплуатировался в 31 стране мира.

Известно, что машины также использовались для отбора проб воздуха и фото- и киносъемки в ходе различных ядерных испытаний на полигоне Новая Земля.

Первые отечественные массовые пассажирские самолеты Ил-12 и Ил-14 положили начало созданию воздушного транспорта для гражданской авиации.

Ил-18. Отличная платформа

Среднемагистральный пассажирский самолет, один из первых в СССР гражданских самолетов с турбовинтовыми двигателями, Ил-18 сделал доступными полеты для широкого круга граждан нашей страны, использовался на международных трассах и заложил основы продаж самолетов за рубеж.

Ил-18 Источник изображения: © Борис Корзин/ТАСС

Первый полет выполнил в 1957 году. Всего было выпущено более 600 машин. Ил-18 стал платформой для многих модификаций — было разработано более 20 различных вариантов как для нужд гражданской авиации, так и для военного использования. В конце 1960-х на его базе был построен противолодочный Ил-38 и Ил-20, а позже создано несколько машин специального назначения Ил-22, в том числе измерительные комплексы для испытания ракетной техники, самолеты-разведчики (Ил-24) и воздушные командные пункты.

Какую основную цель мы преследовали с самого зарождения пассажирской авиации? Это главный вопрос, суть которого заключается в том, чтобы дать возможность любому простому человеку, а не только командированным или людям с достатком выбирать: хочу — лечу, хочу — поездом еду, то есть цены на билеты должны быть примерно одинаковы. Должен сказать, что Ил-18 близок к осуществлению этой задачи Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, Трижды Герой Социалистического Труда

Кроме того, на его базе был создан самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП ("постановщик помех и попутной разведки") "Порубщик", который до сих пор успешно эксплуатируется в составе Воздушно-космических сил РФ. Он позволяет эффективно бороться с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами противовоздушной обороны, а также пилотируемой и беспилотной авиацией. Как отмечают разработчики, главной особенностью комплекса является частотная избирательность, что обеспечивает сохранение боеготовности отечественных радиоэлектронных систем.

Что касается Ил-38, то эта машина эксплуатируется до сих пор. Самая современная модификация этого самолета Ил-38Н стоит на вооружении морской авиации ВМФ России. ПАО "Ил" успешно выполнило несколько государственных контрактов на серийную модернизацию этих машин. На самолеты была установлена новая поисково-прицельная система "Новелла-П-38", что значительно расширило объем решаемых задач и их боевые возможности. Кстати, за создание Ил-38 Ильюшину и группе конструкторов была присуждена Государственная премия СССР.

Что касается Ил-18, то его эксплуатантами в разное время были десятки авиакомпаний и военные ведомства более чем 30 стран. Пассажирская эксплуатация на гражданских авиалиниях РФ была прекращена в 2001 году. В настоящее время самолеты используются Минобороны РФ и военно-воздушными и противовоздушными силами Северной Кореи. За создание этой машины Ильюшину и группе конструкторов была присуждена Ленинская премия.

Ил-28. "Гончая" с ядерным оружием

Стал первым советским реактивным фронтовым бомбардировщиком, поступившим на вооружение ВВС. Также являлся и носителем тактического ядерного оружия. В середине 1950-х годов был основной ударной силой советской фронтовой авиации.

Ил-28 отличался высокими летно-тактическими характеристиками и технологией, хорошо приспособленной к массовому серийному производству. Основным его вооружением являлись бомбы общей массой до 3 тыс. кг. Они размещались в бомбоотсеке, расположенном под центропланом и оборудованном четырьмя кассетными и одним балочным держателями. На кассетные держатели могли подвешиваться бомбы калибра от 50 до 500 кг, а на балочный — весом от 1 тыс. до 3 тыс. кг. В номенклатуру входили фугасные, зажигательные, осколочные, бетонобойные и другие боеприпасы, а позже и ядерные "специзделия".

Реактивный фронтовой бомбардировщик Ил-28 Источник изображения: © AP Photo

Изначально не предполагалось, что в арсенале Ил-28 будет атомная бомба. Однако на это повлияла международная обстановка начала 1950-х годов. Появились ядерные боеприпасы с относительно небольшой массой, и Ил-28 доработали: бомбоотсек оснастили системой обогрева, на борту установили необходимое спецоборудование и светозащитные шторки в кабине экипажа.

Всего за шесть лет серийного производства в СССР было построено 6316 Ил-28 различных модификаций. За создание этой машины Ильюшину и группе конструкторов была присуждена Сталинская премия.

Ил-62. Первый межконтинентальный

В феврале 1960 года было одобрено предложение Ильюшина по созданию дальнего пассажирского самолета Ил-62. Особое внимание уделялось обеспечению высокого аэродинамического совершенства, безопасности полета, предоставления пассажирам высокого уровня комфорта в полете.

Ил-62М Источник изображения: © Борис Корзин/ТАСС

2 января 1963 года машина выполнила первый полет и через четыре года пошла в эксплуатацию, став первым отечественным авиалайнером межконтинентальной дальности. Он был способен совершать беспосадочные рейсы из Москвы на Дальний Восток. В начале 1970-х годов Ил-62 был буквально чудом техники. Самолет полностью соответствовал мировому технико-экономическому уровню. Серийные машины стали основными самолетами "Аэрофлота".

Испытания и последующая эксплуатация новой машины подтвердили ее эффективность как в смысле техническом, так и в отношении основных удобств для пассажиров. В полете Ил-62 — тихий, комфортабельный. Гибкое крыло воспринимает большую часть нагрузок от турбулентности, и поэтому пассажиры почти не ощущают болтанки, когда самолет проходит зоны неспокойного воздуха. Избавлены пассажиры от шума, тряски и вибрации в полете Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, Трижды Герой Социалистического Труда

Турбореактивный дальний магистральный Ил-62 и его модификация Ил-62М обеспечивали высокую безопасность полета и комфорт для пассажиров, послужили дальнейшему развитию международных линий. Пассажирские перевозки были начаты в 1967 году. За время серийного производства выпущено более 290 самолетов. Количество поставленных в другие государства машин составляет 86 единиц, в некоторых из них лайнер эксплуатируется до сих пор.

Кстати, за создание этой машины группе конструкторов была присуждена Ленинская премия. Согласно положению о награде, она присуждалась только один раз, а Ильюшин уже был ее лауреатом в 1960-м за создание Ил-38.

Роман Азанов