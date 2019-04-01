В составе объединенной российской экспозиции на LAAD 2019 примут участие АО "Рособоронэкспорт" и АО "НПК "Техмаш"

ЦАМТО, 29 марта. В составе объединенной российской экспозиции на 12-й Латиноамериканской выставке и конференции технологий обороны и безопасности LAAD 2019, которая пройдет со 2 по 5 апреля в Рио-де-Жанейро, примут участие АО "Рособоронэкспорт" и АО "НПК "Техмаш".

Как сообщила пресс-служба ФСВТС, в виде моделей, макетов и других рекламных материалов будет представлена следующая информация:

техника ВВС: самолет Су-30МК, БЛА "Орлан-10Е", транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой вертолет Ми-28НЭ, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, военно-транспортный вертолет Ми 171Ш (экспортный вариант вертолета Ми-8АМТШ), учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130;

техника сухопутных войск: боевая машина поддержки танков БМПТ, бронетранспортер БТР-80А/82А, самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С", реактивная система залпового огня "Смерч", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", 152 мм самоходная гаубица "Мста-С" с автоматизированной системой управления наведением и огнем АСУНО;

техника ПВО: зенитный ракетный комплекс 9К317Э "Бук-М2Э", зенитный ракетный комплекс 9К331МКМ "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", переносной зенитный ракетный комплекс 9К338 "Игла-С";

техника военно-морских сил: большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636;

стрелковое оружие и средства ближнего боя: автоматы Калашникова АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105, 7,62 мм пулемет Калашникова пехотный "Печенег".

Всего будет представлено более 300 экспонатов продукции военного назначения.

Выставка проводится с 1992 года под патронатом Министерства обороны Федеративной Республики Бразилии и Министерства иностранных дел Федеративной Республики Бразилии. Ее тематика – авиационная и космическая техника военного и гражданского назначения, вооружения и военная техника ВВС, ПВО, военно-морских сил, войск связи и сухопутных войск, средства обеспечения общественной безопасности.

Общая площадь выставочной экспозиции составит 70 тыс. кв. м.

В 2019 году о своем участии заявили более 350 иностранных компаний из 37 государств.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.