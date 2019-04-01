Японцы пытаются создать новое поколение истребителей

Япония продолжает работать над созданием собственного малозаметного истребителя нового поколения. Кадры, опубликованные 26 марта, показывают, что команда, возглавляемая компанией Mitsubishi Electronics, приступила к испытаниям радара с активной фазированной решеткой на базе истребителя F-2.

Источник изображения: Пресс-служба ВС Японии

Согласно просочившейся в СМИ информации, новый японский радар по своим характеристикам аналогичен американскому AN/APG-81, установленном на Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Впервые был продемонстрирован и двигатель (в некоторых источниках называемый XF9-1), оснащенный форсажными камерами, сконструированными корпорацией IHI в рамках программы разработки силовой установки для перспективного истребителя F-3. Новый двигатель имеет длину около 4,8 метра, диаметр около 1 метра, тягу более 15 000 кгс на форсаже и более 11 000 в крейсерском режиме. Это характеристики, сопоставимые с характеристиками двигателей F-22.

Разработчики заявили, что двигатель нового истребителя в основном соответствует требованиям дизайна. Использование местных материалов обеспечивает надежную работу установки при температуре 1800 градусов. При таких показателях самолет способен обеспечить эффективную работу на скоростях более трех чисел Маха.

Программа разработки перспективного истребителя появилась не на пустом месте. Япония запустила отечественный проект разработки малозаметного истребителя в ответ на отказ Соединенных Штатов продать Японии Raptor Lockheed-Martin F-22 в 2007 году.

Японские СМИ также сообщили, что закупка новейшего F- 35 Joint Strike Fighter - временное решение, пока Токио не сможет разработать и изготовить собственный истребитель 5-го поколения. Почему же Япония так стремится получить свой собственный самолет вместо того, чтобы удовлетвориться покупкой готовой модели? Тому есть две основные причины.

Причина первая: Японии в первую очередь нужен именно истребитель для сохранения паритета с Китаем. Причем истребитель, который давал бы значительное преимущество на долгие годы вперед.

В тоже время раны, полученные во Второй мировой войне, не заживают так просто. Поэтому одна из основных задач, стоящая перед местным Минобороны: отогнать противника и нанести ему неприемлемый ущерб, а не наносить удары по его территории.

Источник изображения: Пресс-служба ВС Японии

Причина номер два: Япония - это страна, которая в свое время уже строила весьма удачные образцы истребителей. "Зеро" по праву считался одним из самых маневренных и стремительных самолетов начального периода Второй мировой, ему нередко пели дифирамбы за боевые качества.

Источник изображения: Пресс-служба ВС Японии

Затем, в конце 80-х – начале 90-х Япония, с одной стороны нуждаясь в новых истребителях, а с другой – испытывая экономический спад, решила убить одним махом двух зайцев.

На базе истребителя F-16 был создан удачный самолет F-2. Несмотря на то, что он очень похож на "прародителя", 60 процентов этой машины было разработано японцами. Попутно Япония обзавелась новыми технологиями, в том числе авиационных сплавов, бортового электронного оборудования и РЛС. Однако самое главное – японские инженеры получили опыт разработки современных боевых машин.

F-2 поднялись в воздух в 2000-м году. Их производили в течение 10 лет. Однако в 2030-х года истребители придется списывать и чем-то заменять. Частично потребности авиационного флота покроет поставка F-35. Однако азиатскому государству этого мало.

Японцев подстегивает и внутренняя конъюнктура: в 2017-м году было опубликовано письмо Общества японских авиационно-космических компаний, которое настоятельно просило правительство не тянуть с разработкой нового истребителя.

Дело в том, что уникальный опыт авиаконструкторов, занимавшихся разработкой F-2 может быть утрачен: с разработки самолета прошло уже больше 20 лет, инженеры выходят на пенсию. Общество авиационно-космических компаний хочет обеспечить преемственность их опыта. Над японской версией F-16 работало порядка 320 местных инженеров. Американцев, для сравнения, было всего 80. На 2017-й год в авиационной промышленности Японии трудилось всего 20% от специалистов, разработавших F-2.

Сейчас Токио не скрывает свое желание заменить свои истребители на перспективные самолеты нового поколения в 2030-х годах.

Минобороны утвердило пять приоритетов: способность к будущему превосходству в воздухе; потенциал для расширения возможностей за счет использования технологий следующего поколения; возможность модификации и обновления новой платформы; участие японской промышленности; доступные цены.

То, что построение перспективного истребителя – это не спринтерский забег, а марафон, в Японии прекрасно понимают. Первым этапом в этом долгом пути стал демонстратор технологий ATD-X Shinshin. Его очень часто принимают за официальный самолет пятого поколения. Однако это не так.

ATD-X совершил лишь несколько полетов, и выполнил свою основную задачу – доказал, что японские авиаконструкторы способы разработать машину, похожую на боевую. Однако, по сути, был создан лишь легкий маневренный самолет, который на котором не проверялись ни аэродинамическое воздействие с боевой загрузкой, ни системы вооружения.

Поэтому Япония уже заявила о возможности работы с иностранными подрядчиками для снижения технологических рисков. Страна восходящего солнца на постоянной основе сотрудничает с такими компаниями, как BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, так что нет сомнений, что партнеры для программы найдутся достаточно быстро.

В октябре 2018 года появилась информация о том, что министерство обороны Японии изучает проект разработки перспективного истребителя-бомбардировщика совместно с американской корпорацией Lockheed Martin. Предварительно основой перспективной машины должен был стать все тот же F-22.

Новый самолет будет как минимум поколения 5+. Некоторые западные эксперты дают ему авансом и шестое. В принципе, такая ситуация более чем возможна, учитывая то, что параллельно с этой машиной свои программы истребителей следующего поколения "засветили" Британия, франко-немецкий альянс, Россия, Китай и США.

Стоит понять, что Япония является одним из технологических лидеров планеты. Поэтому сомнения в том, что она способна "потянуть" данный проект относительно невелики.

Часть технологий демонстратора ATD-X, скорее всего, перекочуют на новый F-3. В частности, речь идет о технологиях малозаметности (форма, радиопоглощающие материалы и тд.), система дистанционного управления с дублированием каналов, системы РЭБ и информационного обмена.

Источник изображения: Пресс-служба ВС Японии

Кроме того, важным элементом является система самовосстановления управления полетом SRFCC (Self Repairing Flight Control Capability). Она в случае повреждения, позволит датчикам решать, какие элементы планера повреждены и как скорректировать работу оставшихся аэродинамических конструкций так, чтобы восстановить управление.

Также вместо специальной краски на демонстраторе технологий использовалась тончайшая пленка, способная искажать радиолокационный сигнал.

Японцы собираются выделить на собственную программу разработки перспективных машин почти 53 миллиарда долларов! Для того, чтобы компенсировать затраты (и как часть плавного перехода от пацифистской конституции) в 2014-м году Япония сняла сразу несколько ограничений на экспорт и импорт продукции военного назначения.