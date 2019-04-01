В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Группа американских конгрессменов внесла на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий запрет на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции, если эта страна не откажется от поставок из РФ систем ПВО С-400, сообщает издание The Hill.

Законопроект разработан четырьмя сенаторами - двумя демократами и двумя республиканцами. В нем говорится, что перед поставкой F-35 Турции администрация США должна подтвердить, что Анкара отказалась от поставок С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта заявил, что Анкара завершит сделку по приобретению С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года.

18 февраля глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем ПВО С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

"Мы подписали контракт, и в этом году до конца года мы завершим все поставки", - сообщил С.Чемезов. На уточняющий вопрос о количестве поставок, С.Чемезов сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Ранее в феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсант", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

19 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов сказал "Интерфаксу", что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.