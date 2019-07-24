Глава ФСВТС ожидает, что Россия и Турция смогут сотрудничать в сфере авиации

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Россия готова сотрудничать с Турцией по авиации, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Я уверен, что у нас турецкими партнерами будет немало других тем для сотрудничества, в частности, по авиационной технике", - сказал Шугаев журналистам.

В прошлую среду США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".

Эрдоган сообщил, что Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд. Четыре самолета уже поставлены. "Мы заключили соглашение о закупке 116-ти F-35. И мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве. Некоторые части самолета производятся в Турции", - сказал он.

В прошлый четверг глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35. "Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.

Перед этим вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил в интервью "Интерфаксу", что переговоры между Москвой и Анкарой на тему поставок боевых самолетов возможны.

"А почему нет? Прецедент уже создан", - сказал Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс. Так он ответил на вопрос "Интерфакса", возможны ли новые контракты с Турцией на поставку систем ПВО и переговоры по поставкам боевой авиации.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.