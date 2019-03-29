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29.03.2019
Lenta.ru

Российскому "Тор-М2" подрезали крылья и ребра

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия "Тор-М2" гарантирует практически стопроцентное поражение любых типов самолетов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов, в том числе крылатых ракет и планирующих бомб, сообщил "Известиям" главный конструктор государственного машиностроительного конструкторского бюро "Вымпел" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Виктор Елецкий.

По словам разработчика, ракеты 9М338 позволяют "отказаться от практики обстреливать одну цель двумя ракетами" и "прикрывать войска по фронту 20 километров". Подобные возможности "Тор-М2" получил "за счет аэродинамики ракеты", которая стала легче и компактнее.

"Все это мы смогли сделать благодаря одному принципиальному решению. Мы отказались от больших несущих плоскостей — крылья, ребра и так далее", — сказал Елецкий.

Кроме того, надежность оружия повышена за счет отказа от катапультного старта в пользу использования облегченных газогенераторов, которые дополнительно "выполняют задачу склонения ракеты".

Конструктор также рассказал об особенностях поражения 9М338 планирующих бомб, крылатых ракет и беспилотников.

В первом случае "надо работать по аппаратурной части". "Есть система данных, которая позволяет ювелирно попадать в аппаратурный блок и либо уничтожить его, либо сделать невозможным выполнение поставленной задачи", — сказал Елецкий.

При уничтожении крылатой ракеты сложность представляет ее маневрирование и малая высота полета. В этом случае, по словам разработчика, "Тор-М2" способен "захватить и уничтожить цель" на расстоянии в один километр.

Слабостью беспилотника конструктор назвал его хрупкость, а уничтожение подобной "шпаны" дорогостоящей 9М338 Елецкий посчитал действенным, но "не самым эффективным решением". Разработчик добавил, что малоразмерные цели перехватываются "Тор-М2" благодаря мощному сигналу радиоэлектронной станции (РЛС).

По мнению конструктора, среди средств противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности "Тор-М2" в мире нет равных. "У американцев ничего подобного близко нет. У французских инженеров есть схожие разработки, но они пока находятся на стадии испытаний. У этих проектов есть свои преимущества — инфракрасные головки самонаведения. Но это очень сильно повышает стоимость изделия", — сказал Елецкий.

В августе 2018 года сообщалось, что Россия предложит иностранным заказчикам ЗРК "Тор-Э2", который допускает интеграцию в систему ПВО, созданную по стандартам НАТО.

В декабре 2017 года Минобороны России опубликовало видео пусков "Тор-М2", проходивших на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

"Тор-М2" являются глубоко модернизированными образцами семейства комплексов ПВО "Тор", отличающимися ракетой 9М338К. По сравнению с предыдущими версиями, возимый боекомплект на боевой машине увеличен с 8 до 16 ракет. Первые образцы данной техники поступили в распоряжение военных в 2016-м.

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Страны
Россия
США
Франция
Продукция
Tор-М2
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Корпорация ТРВ
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БПЛА
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