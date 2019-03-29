Фигуры высшего пилотажа на Су-30 показали из кабины пилота

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео c выступления пилотажной группы "Русские витязи", снятое из кабины пилота.

Российский коллектив авиаторов выступил на авиасалоне LIMA-2019 в Малайзии, показав фигуры группового и одиночного высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-30СМ.

Выставка LIMA проходит на архипелаге Лангкави с 26 по 30 марта.

На авиасалоне LIMA в 2017 году состоялся зарубежный дебют "Русских витязей", базирующихся в подмосковной Кубинке, на новых истребителях Су-30СМ. До этого летчики выступали на Су-27, а в перспективе планируют пересесть на самолеты Су-35.