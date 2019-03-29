Войти
29.03.2019
РИА Новости

Фигуры высшего пилотажа на Су-30 показали из кабины пилота

157
0
0

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео c выступления пилотажной группы "Русские витязи", снятое из кабины пилота.

Российский коллектив авиаторов выступил на авиасалоне LIMA-2019 в Малайзии, показав фигуры группового и одиночного высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-30СМ.

Выставка LIMA проходит на архипелаге Лангкави с 26 по 30 марта.

На авиасалоне LIMA в 2017 году состоялся зарубежный дебют "Русских витязей", базирующихся в подмосковной Кубинке, на новых истребителях Су-30СМ. До этого летчики выступали на Су-27, а в перспективе планируют пересесть на самолеты Су-35.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35
Похожие новости
03.08.2009
"Рособоронэкспорт" разлетается по миру
21.08.2007
ЧЕГО МАКСУ НЕ ХВАТАЕТ ДО МАКСИМУМА
27.07.2007
"ОКБ Сухого" в 2006 году увеличило объем реализации продукции на 27 проц.
21.06.2007
Чебоксарское предприятие "ЭЛАРА" представляет в Ле Бурже системы управления полетом летательных аппаратов, поставляемых на экспорт Ле Бурже (Франция).
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
02.10.2006
Рассказы генерального конструктора Часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками